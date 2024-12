“El servicio entre Rosario y Cañada de Gómez se encuentra cancelado”. El mensaje apareció oficialmente este martes en la página de Trenes Argentinos y volvió a encender las alarmas, porque el servicio no funciona desde hace casi un mes. ¿Es el aviso de una suspensión transitoria o la confirmación de la baja definitiva del servicio? Esa duda es la que buscan despejar los usuarios, dirigentes y organizaciones ferroviarias de la región, aunque sin demasiado éxito por el momento. “Hay muchas hipótesis, pero no hay ninguna comunicación oficial sobre el tema. Nadie da una respuesta”, señaló Mariano Antenore, de la organización Amigos del Riel. Por su parte, la concejala de Cañada de Gómez, Stella Clerici, apuntó contra el gobierno nacional, pero también cuestionó la falta de acompañamiento del gobierno provincial en el reclamo: “Mandamos notas al gobernador, al director de asuntos ferroviarios de la provincia y al Ministerio de Transporte de la Nación. Pero nadie nos da pelota, ni nos contestan”.

El tren que conecta Rosario con Cañada de Gómez no funciona desde el 15 de noviembre. No es una novedad la interrupción del servicio: a lo largo del 2024 el tren anduvo de forma irregular por la falta de locomotoras y el poco mantenimiento de las vías. Sin embargo, nunca estuvo parado tanto tiempo. A pocos días de cumplirse un mes de la última marcha, en la página web de Trenes Argentinos esta semana comenzó a figurar que servicio se encuentra “cancelado”. El mensaje generó alerta entre los usuarios que, ante la falta de interés del gobierno nacional para el sostenimiento del tren, temen que se dé de baja el servicio reinaugurado en 2022, tras 45 años de inactividad.

El servicio dejó de funcionar producto de un accidente que dejó las máquinas inactivas hace cuatro semanas. Fue un altercado que tuvo lugar en la localidad de Empalme Villa Constitución, en el marco de unas maniobras de prueba, por lo que no había pasajeros a bordo. Desde ese momento no solo que no se repararon los coches, sino que no hubo ninguna intención de reemplazarlos. Según informaron desde Amigos del Riel, el martes por la noche arribó a la ciudad un coche motor Marterfer, que estaba en Santiago del Estero. En un principio se especulaba que esa unidad se destinaría al servicio entre Rosario y Cañada de Gómez, sin embargo no está confirmado que eso se efectivice. Y el silencio de las autoridades oficiales hace crecer los rumores.

“Se pensaba que ese coche quedaría para el servicio regional, pero ahora está el rumor de que sería destinado a un servicio en la provincia de Buenos Aires. Es un coche que está en la estación Rosario Norte y que tiene que salir para el taller de Materfer en Córdoba, que es la empresa que lo fabricó, como para hacerle un trabajo de mantenimiento. Pero no sabemos qué va a pasar después”, explicó Antenore en declaraciones a Rosario/12. “Si me tengo que guiar por lo que salió publicado en la página oficial de Trenes Argentinos, nada hace pensar que ese coche lo van a destinar a Rosario. Hay muchas hipótesis, pero no hay ninguna comunicación oficial sobre el tema. Nadie da una respuesta”, añadió.

Falta de interés

Entre los usuarios y dirigentes de la región lamentan la falta de interés que hay sobre el tema. Para Clerici, desde la vuelta del servicio en 2022 quedó demostrada la importancia del tren para la región solo con observar la evolución en la venta de pasajes. Durante todo el 2023 el servicio transportó a unas 30 mil personas con un repunte marcado a principios de este año: solo en enero se vendieron 9.479 pasajes y en los meses siguientes el número se mantuvo en el orden de los 8 mil boletos. La tendencia es clara: mientras que viajar de Rosario a Cañada de Gómez en colectivo sale unos 8 mil pesos, el valor en tren ronda los mil pesos.

En ese marco, el enojo no solo es con el gobierno nacional, que ya blanqueó su falta de interés en el tema, sino también con el gobierno provincial, por el poco acompañamiento en el reclamo. “Mandamos notas al gobernador, al responsable de los asuntos ferroviarios en la provincia y al Ministerio de Transporte de la Nación. Pero nadie nos da pelota, ni nos contestan. Ahora nos encontramos con este mensaje en la web y no sabemos si es una cancelación transitoria o es definitiva. Preguntamos, pero nadie sabe”, explicó Clerici a Rosario/12.

La intención es sostener el reclamo para que el final no sea el que todos temen: la cancelación definitiva del servicio. Para eso están organizando una serie de actividades este sábado, tanto en Rosario como en Cañada de Gómez. “No lo tenemos bien organizado, pero la idea es volantear y seguir juntando firmas. Pero todo el tiempo nos estamos chocando con una pared que, en realidad, es la firme decisión de desfinanciar y desacreditar todo el sistema ferroviario. Esto ya lo vivimos. No es nuevo”, sostuvo la concejala del peronismo. “Sinceramente es tristísimo y vemos un panorama muy complicado”, añadió.