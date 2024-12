Javier Milei participó de la "Misa" del Gordo Dan, un programa de streaming libertario, en el que pudo hacer lo que más le gusta: insultar al periodismo, vanagloriarse de estar "haciendo el mayor ajuste de la historia" y revolear datos completamente sesgados. Durante la conversación, el Presidente aseguró que Argentina ya está en "deflación", prometió salir del cepo cambiario en 2025 y dijo que "el 85 por ciento de lo que anda por los medios son mentiras". Además, se quejó de que le sacan fotos con flash para "provocarlo".

Pasadas las 9 de la noche, el militante Daniel Parisini presentó al Presidente como un "prócer nacional", pidió un aplauso para él y se fundieron en un abrazo. Como respuesta, Milei le regaló un busto suyo que en la parte trasera tiene un león. “Espero que te acompañe”, le exclamó. A partir de ese momento, comenzó el mismo libreto de siempre.

El mandatario se jactó de estar haciendo "el mejor gobierno de la historia". “Hoy tenemos un programa de estabilización mejor que la convertibilidad y al mismo tiempo hicimos una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem, con menos diputados y senadores”. Así, justificó el feroz programa de ajuste porque "evitó una hiperinflación", celebró el 2,4 por ciento de inflación de noviembre --remarcó que los bienes aumentaron un 1,6 por ciento-- y afirmó que estamos en un proceso de deflación. "Cuando yo miro la inflación neta, en Argentina ya tenemos deflación", expresó. Envalentonado, también aseguró que "las universidades más importantes del mundo están discutiendo el programa de estabilización" que hizo su gobierno.

Respecto al año que viene, Milei anticipó que si en enero la inflación vuelve a estar en torno al 2,5 por ciento, el Gobierno reducirá las microdevaluaciones mensuales. Además, pronosticó el levantamiento de las restricciones cambiarias. “Estamos trabajando en distintas alternativas para poder salir del cepo. Estamos negociando un programa con el fondo, pero al mismo tiempo con fondos de inversión”, indicó.

A contramano del drama social que viven la mayoría de los argentinos, el mandatario dijo que hace siete meses que "los salarios crecen por encima de la inflación" y que "la cantidad de pobres e indigentes se está derrumbando". Los datos contrastan con el profundo deterioro que generó Milei con la devaluación de diciembre de 2023, cuando la pobreza alcanzó al 54 por ciento de los argentinos, según la Universidad Católica Argentina.

En otro tramo de la charla, Milei atacó nuevamente al periodismo, en general, y al Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en particular. "El 85 por ciento de lo que anda por los medios son mentiras, algunos lo hacen por maldad y otros por recibir sobres. Ellos quieren retener el monopolio de la palabra, antes cualquier periodista te decía cualquier barbaridad", expresó.

En ese sentido, señaló que "los mandriles de FOPEA están a favor de las mentiras", sostuvo que los analistas económicos son "unos imbéciles totales" y atacó a los periodistas Marcelo Bonelli y María Laura Santillán, a quien apodó María "Pauta" Santillán. También apuntó contra el sitio Chequeado por haber contrapuesto las promesas de campaña con el primer año de gestión. “Una de nuestras promesas de campaña fue la motosierra. La cumplimos, no sé qué miran los imbéciles de Chequeado".

El Presidente, además, contó que sufre de fotofobia y acusó a los fotógrafos de sacarle fotos con flash a propósito para molestarlo. “La paso bastante mal en el Salón Blanco. El Salón Blanco es hermoso, pero es todo espejado. Y yo soy fotofóbico. Lo habrán visto, muchos periodistas lo hacen a propósito, me pegan con los flashes en los ojos, tratando de provocarme”, comentó y agregó: "Cuando me pega la luz en los ojos veo como en los negativos, todo negro. En la campaña me tiraron flash en la cara o los micrófonos. Fueron bastante violentos conmigo y FOPEA no dijo nada".

Por otro lado, Milei defendió el despido de Florencia Mizrahi y calificó como una “pelotudez” la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de querer cobrar impuestos a los creadores de contenido y streamers. “Es horrible lo que hicieron en ARCA. La pelotudez que hicieron. Yo dije que no iba a subir los impuestos ni crear nuevos. La medida era una trampa de bobos, porque te piden que declares, y una vez que declaraste te pasan a cobrar. Patada en el orto para quienes quisieron crear impuestos”.

CFK y el macrismo

Sobre el cierre de la entrevista, el Presidente justificó que no se haya tratado el proyecto de Ficha Limpia porque habilitaba a que le "claven causas judiciales" a competidores políticos". "Le da todo el poder al juez y la Justicia no es independiente", argumentó. En ese sentido, sostuvo que Cristina Kirchner "debería estar presa", pero que es un tema que "lo tiene que resolver el Poder Judicial". Así, aprovechó para enviarle un dardo a Mauricio Macri. "Entiendo que el macrismo esté sensible con la situación porque Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina porque quería polarizar con Cristina a punto tal que Pichetto no la quiso desaforar para que este vivita. Después de eso lo premiaron siendo el vice de Macri”, concluyó.

Guiño al Gordo DAN

La visita de Milei al canal Carajo puede interpretarse como una señal hacia el 2025. Parisini es un troll que adquirió notoriedad por sus violentas publicaciones con el usuario @gordodan_. Es quien comanda los ataques de la tropa libertaria en las redes sociales y el máximo referente de Las Fuerzas del Cielo, la organización juvenil que fue presentada como "el brazo armado" de Milei.

Al "gordo Dan" le tienta formar parte de la casta política y quiere jugar en las próximas elecciones. “Yo estaría dispuesto si me lo piden, pero habría que ver desde dónde soy más valioso”, dijo la semana pasada. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por las dudas, salió a bancarlo: "Es un militante de las ideas de la libertad y sería buen candidato". La entrevista de ayer podría reforzar esa posibilidad.