Las autoridades de Parques Nacionales junto al gobierno de Chubut quieren ejecutar proyectos de alto impacto para la vida del territorio, cuyo único fin es lucrativo y benefician a empresas extranjeras y nacionales. La represa Futaleufú es un precedente de uno de estos proyectos, la cual se construyó dentro del Parque Nacional Los Alerces para el abastecimiento energético de la empresa privada Aluar, que inundó miles de hectáreas de bosque nativo y plantas medicinales. Como así también lo son los incendios intencionales, en los que queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo distintos negocios extractivistas.

Una reivindicación territorial implica regresar al lugar donde antiguamente, antes de la conformación del Estado Argentino, habitaban familias Mapuche-Tehuelche. Este es el caso de lxs integrantes de la Lof Pailako, quienes en 2020 comenzaron el proceso de recuperación identitaria indígena y territorial. Toca entender que el proceso de recuperación de la vida Mapuche es un camino difícil dada la persecución y violencia racista e institucional que busca sistemáticamente borrar esta identidad, desapareciendo apellidos, borrando a punta de bala la memoria de los pueblos, ocultando todo rastro de la vida de sus antepasados y negándoles su derecho a la tierra.

Desde el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, hacemos responsables de lo que pudiera llegar a pasar en la Lof Paliako ante la orden de desalojo que está al pendiente de que la Corte Nacional se expida a favor o no del recurso de queja presentado por la Gremial de Abogados que lleva la defensa de la comunidad.

Hacemos responsable a Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, la Lof Pailako no es el único Lof que está sufriendo el atropello de los intereses políticos, empresariales para proyectos inmobiliarios o extractivistas. El Gobernador le dijo en la cara a asambleístas que no va a avanzar con el extractivismo asesino, pero vemos fotos suyas en los medios firmando muy alegre acuerdos que no son a favor de los pueblos y el progreso en general, sino que significan más destrucción de la naturaleza y empobrecimiento de las economías regionales.

Otro secuaz del entramado terricida es el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, que se dedica a hostigar y amenazar con discursos racistas en redes sociales y en los medios de comunicación donde opera.

Reivindicación territorial de la Lof Pailako. Foto: Red de Apoyo Lof Pailako C.V.

¿Por qué Parques Nacionales Los Alerces quiere expulsar a las familias que componen la Lof Pailako? Los acusan de "falsos Mapuche" como si Larsen supiera algo de historia argentina. Publicó una foto orgulloso con un cartel que dice "Lago Roca" en Tierra del Fuego, creyendo que es una cruzada patriótica ponerle el nombre de un genocida a un lago, que como todos los lagos y ríos del país tienen sus nombres en idiomas indígenas.

Los incendios que azotaron el territorio este verano fueron la excusa perfecta para acusar falsamente al joven Cruz Cárdenas, padre de familia del Lof Pailako. Sin embargo, no hay pruebas en su contra. Con toda la tecnología que dicen tener, no hay responsables del crimen ambiental más grave de los últimos años de la zona. La Lof Pailako no sólo no prendió fuego el bosque, que es su hogar, sino que trabaja diariamente para protegerlo, y ese es el motivo por el cual los quieren fuera de Los Alerces.

El Juez Federal Guido Otranto, a cargo del desalojo, tiene un prontuario de condenas racistas y patriarcales en muchas causas en contra del pueblo Mapuche. Es además, un fiel reflejo del aparato judicial racista que está a disposición de los negocios de empresarios extranjeros y argentinos y políticos que se están repartiendo nuevamente el territorio.

Sabemos del accionar criminal del Ministerio de Seguridad y sus comandos, hemos denunciado a Patricia Bullrich desde el 2017 en adelante por implementar procedimientos de una violencia innecesaria, maniatando a gente mayor, baleando a quemarropa a niñeces mapuche, violando derechos constitucionales y tratados internacionales. Procedimientos que también llevó a cabo Frederic y Fernández anteriormente. Por eso reafirmamos el carácter terricida que tiene el Estado Nacional sin importar el color político de turno.