PALO se consolida como una de las nuevas voces de la música y la actuación en Argentina. Su camino comenzó en la infancia, pero en los últimos años ha definido un estilo que combina disfrute juvenil y distendido con sus raíces. Desde sus inicios en Río Cuarto hasta su presente en Buenos Aires, PALO comparte con Negrx su historia y sus próximos proyectos.

¿Cuándo nace PALO como artista?

Empecé de muy chica, a los 6 o 7 años, cuando mi hermana Morena empezó clases de canto. La seguí como hermana menor, y ahí arranqué. Pero creo que fue recién a los 16 cuando entendí realmente que quería dedicar mi vida a la música. En ese momento me tomé un tiempo para pensar si realmente me gustaba o si era algo que hacía por costumbre. A los 17 empecé a grabar como solista.

Estás vinculada a la música desde muy chica ¿Cómo es esa conexión?

En mi casa no había cantantes, pero sí mucha música y danza. Mi tía bailaba danza española, mi papá bailaba folclore, y mi mamá bailaba clásica. Yo probé un poco de todo. No había un artista en particular que se escuchara todo el tiempo, pero había una variedad enorme de música: cuarteto, disco, canciones en inglés. Creo que tanta música marcó algo en mí.

Además de la música, también mencionás tu vínculo con la actuación. ¿Cómo se dio eso?

Cuando me vine a Buenos Aires a los 17, quise probar con el teatro para ver si era lo mío. Me metí en clases de actuación y frente a cámara, y descubrí que la música y la actuación se complementan. Una escena de una película con la música correcta puede cambiarlo todo. En un momento me relajé y pensé: “¿Por qué no hacer las dos cosas?”. Hoy mantengo ambas pasiones.

Tu estilo musical combina géneros como el funk, el disco y el reggae. ¿Cómo llegaste a esta combinación?

Cuando estaba en el dúo con mi hermana, teníamos que coincidir en el estilo, pero como solista me di la libertad de explorar. Probé con reggae, blues, funk y disco, y me di cuenta de que este último conecta mucho con mi personalidad alegre. La música afro y el funk siempre transmitieron disfrute y libertad, y eso es lo que quiero reflejar. Mi último tema, “No puedes evitarlo”, nació de esa búsqueda.

Acabas de lanzar el single “No puedes evitarlo”¿Cómo surgió esa colaboración con el artista afroargentino Lucas Low?

A Lucas lo conocí a través de mis productores. Me mostraron su música, y sin conocerlo ya lo admiraba. Nos cruzamos en un evento, le hablé y le dije que me encantaría trabajar juntos algún día. Más tarde, cuando tenía la mitad del tema, mi productor me propuso que Lucas completara la canción. Él aceptó, grabó su parte, y todo fluyó de manera increíble. Fue una experiencia hermosa.

De Río Cuarto a Buenos Aires ¿Cómo fue ese cambio?

Fue un antes y un después. Río Cuarto tiene 200 mil habitantes y Buenos Aires 3 millones. Al principio tenía miedo, pero al toque me adapté. El ambiente artístico acá es muy compañero; eso me ayudó muchísimo. También encontré un equipo de trabajo, Syskon, con el que compartimos no solo lo laboral, sino también valores y apoyo mutuo.

Hablás de una conexión con tus raíces culturales. ¿Cómo influye eso en tu música?

Hace poco participé en un evento en Espacio Malcolm, y eso me ayudó a entender por qué elijo lo que elijo. Mi música está muy conectada con la libertad que siempre quiso transmitir la cultura negra. También fue un proceso personal: aceptarme con mi pelo afro, entender mi identidad. Ahora siento que mi música refleja esa libertad y mi historia.

identidad, afro y libertad. Imagen: Nicolás Parodi.

¿Qué proyectos se vienen? ¿Qué esperás que la gente sienta al escuchar tu música?



Más música, shows y un EP que continúe en esta línea del funk y el disco, pero también con un espacio para blues o algo más tranquilo. Quiero que mi música tenga diversidad, como mi propia búsqueda artística. También voy a seguir explorando la actuación, porque ambas cosas me llenan.

Quiero que se conecten con el disfrute, con la libertad de bailar y de vivir la vida de forma menos estructurada. Para mí, la música es eso: un espacio para ser libre, para sentir y para compartir algo lindo con los demás.

*Artista y activista antirracista afroargentino de DIAFAR.