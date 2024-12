TEATRO

¿Cómo cruzar el río sin pensar?

Una embarcación lleva a lxs tripulantes por el río. El viaje dura quince minutos pero en ese tiempo, como en un sueño, transcurre un siglo. El río declama y reclama... ¡poesía! ¡queer! Además de esta performance (“en estado de navegación y urgencia”, según agrega su presentación), hoy se llevarán adelante las otras actividades del cierre del Festival de Arte Queer, creado y producido por Brandon Asociación Civil y Cultural y FAC: Frente de Acciones Culturales. Desde las 18 se combinará una activación del Colectivo Loca con otras performances en la vereda, coronando la jornada con DJ sets en la terraza de la Fundación Andreani, bailando y celebrando bajo el atardecer, con una increíble vista de la ribera. ¿Cómo cruzar el río sin pensar? se realiza con el apoyo de la Dirección General de Limpieza del GCBA. Con Analía Couceyro y Lisandro Outeda.

Hoy a las 18.30, 19, 19.30 y 20, en el muelle frente a Fundación Andreani, Av. Pedro de Mendoza 1981. Gratis, con inscripción previa.

Un rayo de vidrio contra un muro

Vera y La Invisible pasan un rato, una merienda, una tarde, una noche, el tiempo juntas. Conversan, se mandan audios, evocan recuerdos, comparten anécdotas, se transmiten técnicas de supervivencia. La charla sigue. Hay ruido de fondo. Se hacen una con el ruido. Una entre ellas mismas. Una con el fondo. Hay silencio de fondo. Un rayo de vidrio contra un muro tiene dramaturgia y dirección de Emilse Olguín Ramírez y forma parte de la tercera edición del festival Ciclo Hembra: es un estreno que fue seleccionado a través de una convocatoria abierta. Las visuales de la obra son de Agustín Scipione. Con Vanina Dubois y Victoria Casellas.

Jueves 19 y viernes 20, a las 21, en Area 623, Pasco 623. Entrada: $11000.

MÚSICA

Canto-Bar

Así se llama el primero de los dos temas que integran el sorpresivo nuevo simple de Pablo De Caro. Se llama No cualquiera puede ser un Demo, y se completa con otro tema, titulado “Una llave”, tan Lado A (o Lado B) como el primero, dos canciones dos completando un lanzamiento impulsivo, que el ex Mataplantas y Cosmo presenta como una novedad subida a las redes “para que el 2024 no se la lleve tan de arriba”. Lo acompañan Maximiliano García (alias El Hipnotizador Romántico, otro ex Mataplantas) y Pablo Font, más conocido ultimamente por sus premiados diseños de portada literarios que por su encomiable labor musical. “Canto-Bar” y “Una llave” son temas frescos, recién salidos del horno, tal como los presenta su autor. “Son canciones que hablan de canciones, y el título del simple se refiere a lo mismo”, explica De Caro, que asegura estar preparando para el año próximo un disco con invitados, cuerdas, vientos y demás.

Una mujer va al cine

A tres años de su disco debut, acaba de aparecer un nuevo simple de Amigovio, el alterego petshopboyesco del montevideano Flavio Lira, que supo ser uno de los mejores cronistas jovenes de su generación rocker al frente de Carmen Sandiego. Este nuevo tema es el segundo adelanto del próximo disco de Amigovio –el primero fue “¿Quién me defendera de tu belleza?”–, un proyecto que arrancó siendo solista pero que ahora tiene el soporte de una banda. Aunque, para tranquilizar a los más fieles, sigue manteniendo las características de su debut: uso de teclados y cajas de ritmo antiguas, riffs pegadizos, y letras a la vez agrias, melancólicas y levemente irónicas. Pero ahora se le suma un énfasis en el pop de principios de los 80, que vuelve más bailable y rítmico al nuevo repertorio.

ONLINE

La agencia

El reparto de la nueva serie de Paramount+ no podría ser más atractivo. Michael Fassbender, Richard Gere y Jeffrey Wright son los nombres más relevantes al frente de una historia de espionaje que es, en realidad, una remake de otra serie francesa, estrenada allí en 2015 con el título Le bureau des légendes y protagonizada por Mathieu Kassovitz. La trama es la misma, aunque la geografía y varios detalles han cambiado: aquí es la CIA la agencia destacada, aunque en su oficina de Londres, y gran parte de los acontecimientos tienen lugar en Europa del Este. Fassbender es Brandon, un agente que estuvo infiltrado en África durante demasiados años y ahora ha sido “devuelto” a su identidad oficial. A partir de ese momento, el relato sigue su vida personal durante una buena cantidad de capítulos: la relación con la hija, a quien no ve hace mucho tiempo, y la despedida de una amante etíope a quien dejará de frecuentar. De a poco, la subtrama geopolítica vuelve a filtrarse en la intensa vida del espía.

Never Too Late

Hace pocos días la estrella de la música británica Elton John confirmó que estaba quedándose ciego. Pero nunca sordo, y para confirmarlo es posible disfrutar de este largometraje documental, disponible en Disney+, que recorre la vida y la obra del artista nacido hace 77 años y que ya fue homenajeado en la biopic de ficción Rocketman. El periodista Alexis Petridis hace las veces de guía autorizado de la historia, a partir de una entrevista reciente con John, atravesando varias décadas de su carrera, desde los inicios y los dorados años 70 hasta la actualidad, con el show despedida de 2022 como punto ¿final? El profuso material de archivo es notable. Lo mismo, desde luego, las inoxidables canciones.

CINE

El agujerito

La famosa disquería fundada por los hermanos Epstein en 1969 sobrevivió a dictaduras, cierres momentáneos, cambios de usos y costumbres y también el paso del vinilo al cassette y el CD, hasta su cierre definitivo en 2020. El documental de Ana Hayzus y Leandro Eljall Qüesta, que puede verse en el Cine Gaumont, usa como excusa el local de la Galería del Este para retratar una época de enormes cambios artísticos y sociales en plena explosión del rock –el progresivo, el nacional, sus fusiones con el jazz y otros géneros–, describiendo las actividades del mundo creativo en esa zona, sus cafés, galerías de arte y centros culturales. “La Galería del Este estaba casi vacía cuando la conocimos por primera vez. Elegimos el local 10, frente a una glorieta que, con el tiempo, se transformaría en el bar Barbudos. Nos ofrecieron dos años de gracia en el alquiler, así que valía la pena tomar el riesgo. Y nos la jugamos”, declaran los Epstein en un momento del largometraje, que cruza la añoranza con los datos.

Cine argentino en el Malba

El cine del Malba está exhibiendo películas nacionales clásicas y contemporáneas. La excusa es la publicación de los dos volúmenes de Cine argentino. Hechos, gente, películas, de Fernando M. Peña, programador de esa sala porteña. Hoy, en doble programa, podrán verse Los labios, el film dirigido a cuatro manos por Iván Fund y Santigo Loza (a las 20 horas) y, a las 22, Valentina, dirigida por Manuel Romero y estrenada en 1950 con un gran papel protagónico de Olga Zubarry. “Los prejuicios de clase, el egoísmo, la prepotencia, la facilidad para el destrato y, sobre todo, la condición parasitaria son todas características de los oligarcas que Romero introdujo desde siempre en su cine”, escribe Peña.

TV

Los desaparecidos de la Selva Negra

El punto de partida de esta serie europea se acerca a las regiones del policial, el suspenso y aledaños: cerca de la frontera entre Alemania y Francia, en la zona montañosa conocida como Selva Negra, se encuentran doce cuerpos perfectamente enterrados en una fosa común. La cercanía de una base militar compartida entre ambas naciones y el hecho que los cadáveres no sean de un único país acercan más misterio a la impredecible circunstancia. Es entonces cuando entra en la ecuación la jueza Camille Hartmann, quien sufrió tiempo atrás un accidente pero ha perdido toda la memoria referida a ese incidente. Ayudada por un joven policía alemán y un experimentado oficial francés la protagonista deberá hechas luz sobre las muertes y, de paso, hallar algunas pistas que iluminen ese vacío en su vida personal. Son apenas cuatro capítulos protagonizados por la actriz Hélène de Fougerolles, una de las jóvenes pupilas en el recordado film de Lucile Hadzihalilovic Inocencia.

Jueves a las 22, por Europa Europa.

La edad de la ira

Basada en la novela homónima de Nando López, publicada en 2011, esta producción seriada española parte del brutal asesinato de un hombre, aparentemente a manos de su hijo Marcos, un adolescente sin conflictos ni problemas de conducta. En la escuela tanto sus compañeros como los profesores se preguntan qué pudo haber ocurrido para que un chico popular, además de buen estudiante, haya cometido un crimen tan espantoso. La trama sigue la investigación y comienza a revelar qué acontecimientos le habían ocurrido al joven durante los últimos meses, acercándose poco a poco al fatídico día. ¿Fue acaso el muchacho el verdadero autor del homicidio o alguien más pudo haberlo hecho?

Lunes a las 23, por A3Series.