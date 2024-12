Martín del Río finalmente habló en el juicio: el hombre acusado de matar a sus padres en Vicente López lloró ante el Tribunal Oral N°7 de San Isidro y dijo ser "inocente".

Este viernes el jurado popular dictaminará si es responsable o no de los crímenes de José Enrique Del Rio y María Mercedes Alonso en 2022.

Frente al Tribunal y del jurado, integrado por 12 vecinos, el detenido exclamó que es "inocente", que es una "injusticia" el caso y hasta sostuvo que no podría haber matado a sus padres porque "los adoraba". La teoría que esbozó es que los mató un grupo comando.

Después de varias horas de testimonio, donde no respondió preguntas, su abogada, Mónica Chirivín, habló con la prensa y se mostró enojada por el rol de la fiscalía: "Ocultaron pruebas, esto no está bien, no estamos en igualdad de condiciones".