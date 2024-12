Con la abstención de una parte de la oposición, el Concejo Municipal aprobó una autorización “en carácter de excepción” que solicitó la intendencia para ampliar el proyecto inmobiliario conocido como Inconcenter, que contempla la construcción de un hotel de la cadena Hilton, cocheras, un paseo público y un edificio en San Lorenzo y Presidente Roca. Se trata de una inversión millonaria de la cadena internacional asociada a la local Argenway, una empresa del rubro turístico que ya posee hoteles de esa franquicia en Bariloche. Los inversores adquirieron dos nuevos terrenos en esa manzana, para los que requerían una nueva excepción sobre “patios internos”. Antes habían obtenido una por altura y otros aspectos del plan, que excedían los límites normativos.

El decreto aprobado en la reunión del jueves autoriza al Departamento Ejecutivo, en carácter de excepción, a realizar el trámite de ampliación sin final al proyecto conocido como Iconcenter, a cargo de la firma Argenway SRL, que realizó el pedido de modificación tras comprar dos terrenos aledaño a la propuesta original.

La autorización queda sujeta “al pago de compensación económica por el aprovechamiento constructivo resultante por mayor edificabilidad”, que será actualizado al momento de su efectivo pago. El presidente de la comisión de Planeamiento, Fabrizio Fiatti, del bloque Arriba Rosario, dijo al fundamentar su voto afirmativo que para la zona se prevé un complejo, más allá del hotel, que incluye el edificio de viviendas y oficinas y un paseo público que será denominado "Roberto Fontanarrosa".

Fratti explicó que, a partir de la incorporación de nuevos terrenos, “pierde el carácter exceptivo” que tenía la normativa anterior, y por otra parte servirá para “revitalizar el área central”. Es decir que caen las excepciones solicitadas con anterioridad, por ampliación del terreno sobre el que se erige el proyecto.

La concejala Julia Irigoitia, del bloque Justicialista, votó a favor de la iniciativa y destacó que el proyecto “va a resignificar la zona del centro” y resaltó el impacto económico, ambiental y social, y en tal sentido hizo referencia a lo planteado por la empresa desarrolladora respecto a la incorporación de personas con discapacidad y de barrios vulnerables para integrar el plantel del futuro hotel.

Ediles opositores, en cambio, estaban en desacuerdo con la nueva excepción al proyecto, pero decidieron abstenerse. Leandro Caruana, por ejemplo, sostuvo durante la sesión que “nadie se opone al desarrollo” inmobiliario, pero consideró la necesidad de tener “mayor claridad” sobre el planteo del Ejecutivo. La iniciativa se votó por unanimidad con las abstenciones de las bancadas de Iniciativa Popular, Justicia Social, Ciudad Futura y el Frente Amplio por la Soberanía.

Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, dijo a Rosario/12 que el trámite fue “desprolijo”. “Yo me abstuve en el primero de los expedientes (cuando la firma solicitó excepción de altura), que encuadraba el proyecto en los proyectos edilicios especiales, y si bien estoy de acuerdo con la tipología edilicia que genera esa norma, me parece que no da para hacerla en el trazado de San Lorenzo y Roca, donde hay un problema de infraestructura”, añadió.

Argenway había solicitado una excepción para construir cocheras, que según la concejala Norma López, “no encuadraba en ninguna normativa vigente”. Al poco tiempo del ingreso de ese expediente, el Ejecutivo envió un proyecto de ordenanza de promoción de cocheras, que para López era “una propuesta del intendente que parecía que estaba hecha a medida de alguna propuesta en particular”.

Esa norma, finalmente, se aprobó en octubre pasado en el Concejo Municipal. Sobre la excepción aprobada este jueves, Gigliani dijo que “si encuadraban el proyecto en la ordenanza de promoción de cocheras, solo iban a tener una excepción, que era la de patios mínimos. Pero tenían que iniciar de nuevo el trámite para sacarlo del encuadramiento jurídico anterior, e incorporarlo a esta nueva ordenanza, y eso hacía perder mucho tiempo”.

“Entonces el oficialismo optó por sacar un despacho dándole todas las excepciones que necesitaban en el anterior (régimen). Son cosas desprolijas”, opinó la edila de Iniciativa Popular, quien aclaró que “el proyecto tiene cosas positivas como el complejo de usos mixtos y el paseo público”.

Hampton by Hilton Rosario se encuentra integrado a Iconcenter, “un complejo de usos mixtos que tendrá como epicentro al hotel y contará con residencias, centro de negocios, tres niveles de parking subterráneo y un paseo peatonal a cielo abierto con espacios comerciales y gastronómicos”, dice la propia empresa sobre el proyecto. El desarrollo se emplazará en la manzana comprendida entre las calles Santa Fe, España, San Lorenzo y Presidente Roca, con accesos por estas dos últimas.

En cuanto al modelo de inversión, “se implementará el mismo modelo de financiación utilizado en Hampton By Hilton Bariloche, consolidando el formato condo-hotel en el país”, explica la firma Argenway, la socia local de la cadena internacional. Y agrega que “en este esquema de hotel las habitaciones pertenecen a inversores individuales, enteras o incluso en fracciones. Se estructura jurídicamente a través de un fideicomiso a 30 años con el doble objeto de primero construir el hotel y posteriormente gerenciarlo, distribuyendo las utilidades del negocio hotelero entre los inversores participantes”.

El edil Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, indicó que el proyecto representa una inversión de 13.200 millones de pesos y de manera directa o indirecta 5.000 puestos de trabajo.