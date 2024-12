Con la intención de acelerar el tratamiento y poder contar con la sanción del Presupuesto y de la Ley Fiscal Impositiva antes de que termine el año, Unión por la Patria logró obtener un esperado dictamen de mayoría para los textos en la comisión de Presupuesto e Impuestos.

Como los textos solo fueron asignados a esta comisión, con el aval que consiguió en la tarde del viernes, el oficialismo ya podrá incluir los textos en el orden del día y darles sanción con mayoría simple, aunque para los artículos que habilitan el endeudamiento, requerirá de los dos tercios de los votos.

La cita se dio en las salas 5 y 6 del Anexo de la Cámara baja, donde las y los representantes de los bloques opositores fueron convocados por el diputado Juan Pablo de Jesús, quien presidió el encuentro.

“Es clara la necesidad del Gobierno y del gobernador Kicillof de contar con estas herramientas para seguir adelante con las políticas de la Provincia. La voluntad es que cuente con el Presupuesto y no pase lo mismo que a nivel nacional que ya vamos para dos años sin presupuesto, lo que tiene una gravedad institucional importante”, argumentó el exintendente del Partido de la Costa.

Los expositores de los bloques PRO, UCR+Cambio Federal y la Coalición Cívica se volcaron a un dictamen de minoría; mientras que Gustavo Cuervo, titular de Unión Renovación y Fe emitió un dictamen de minoría propio. Todos ellos argumentaron su rechazo a las iniciativas, aunque dejaron una puerta abierta al señalar que esperan que el Gobierno acepte los cambios propuestos.

“Coincido en que el gobernador tiene que tener una herramienta como el Presupuesto, pero no hubo voluntad de diálogo. No hubo apertura a incluir modificaciones. Celebro que hayan venido los funcionarios, pero no tuvimos un ida y vuelta. Esa falta de diálogo es uno de los puntos para que el bloque salga con un rechazo en minoría”, justificó la diputada Silvina Vacarezza, integrante del espacio UCR+Cambio Federal.

El más duro fue el titular de bloque del PRO, Matías Ranzini, quien exigió una apertura a las conversaciones con el oficialismo, aunque postuló que en el espacio amarillo “no queremos ni vamos a votar un Presupuesto a libro cerrado”, en tanto que se quejó que no hubo diálogo con los ministros de Kicillof.

Como señaló este medio, entre los principales reclamos de la oposición, está el de la inclusión de un fondo millonario para los municipios, que tenga características similares a las del año pasado. El aprobado a fines de 2023 consistió en recursos por 125 mil millones a dividirse entre los 135 municipios a partir del Coeficiente Único de Distribución (CUD). El dinero se giró en cuatro cuotas y la ventaja para los intendentes fue que pudieron utilizarlo a libre disponibilidad y no quedar limitados a destinarlo a fines específicos.

El espacio oficialista, que tiene mayoría en la comisión, se alzó con la firma del bloque Acuerdo Cívico UCR+Gen, una suerte de coalición dialoguista que responde a Facundo Manes, Martín Lousteau y Margarita Stolbizer.

El encargado de poner la firma al dictamen fue Pablo Domenichini, diputado encolumnado con el titular de la Unión Cívica Radical nacional, Lousteau. Si bien este espacio votó dividido este último jueves en el proyecto de creación de un Centro Farmacéutico Bonaerense, Buenos Aires/12 confirmó que el acompañamiento a la “Ley de leyes” es compartida por todo el bloque, de siete integrantes.

“Es importante discutir una ley de Presupuesto considerando el contexto nacional, dado que el Gobierno nacional gana discrecionalidad en los recursos y no se conocerán las proyecciones. Me parece importante destacar la voluntad del Gobierno de la Provincia de discutir esta ley, porque implica un mejor control”, argumentó el radical Domenichini su apoyo a las propuestas, que avanzaron sin modificaciones.

En ese plano, agregó que “eso no quiere decir que acordemos en las prioridades o el esquema propuesto por el Gobierno, pero con esa premisa vamos a acompañar el dictamen esperando que en los días que quedan para el tratamiento en Cámara se puedan incorporar modificaciones que hagan una mejor ley”.

Con esto, el oficialismo dio otra muestra de unidad en la Legislatura y se alzó con guiños clave de un sector aliado, ante la inmediatez de una nueva sesión que, si todo sigue de acuerdo al plan oficialista, podría llevarse adelante el próximo jueves 19.

El Presupuesto de Kicillof: los puntos principales de la Ley de leyes bonaerense

Hace un mes, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del ministro de Economía, Pablo López, envió a la Legislatura los proyectos de Presupuesto y Ley Fiscal Impositiva para 2025. El primero de ellos prevé un gasto total de 34,3 billones de pesos, es decir que casi duplica la inversión a valores constantes en funciones esenciales respecto a 2019.

A su vez, destina un 7,8 por ciento de su total a gastos de capital, lo que equivale a un monto récord de 2,4 billones de pesos, y acrecienta en más de un 70 por ciento a lo que se destinó en 2024.

Entre otros puntos clave, el Presupuesto bonaerense prevé una inversión de 1,4 billones de pesos en asistencia social, más de 1,2 billones en salud, casi 1,3 billones en educación y más de 1,1 billones de pesos en seguridad. Mientras que la inversión en infraestructura contará con más de 1 billón de pesos por encima del presupuesto 2024, que tendrá como destino, entre otras obras, más de veinte que fueron abandonadas por Milei en las universidades nacionales.

A su vez, en lo que respecta al espectro de la producción y el trabajo, el ministro de Economía expuso que la partida del 2025 tendrá un incremento de más de 45 mil millones respecto a 2024, lo que incluye más de 5 mil millones para el Programa de Fortalecimiento de las Industrias y las Pymes y más de 3,7 mil millones de pesos destinados al desarrollo de actividades productivas cooperativas.