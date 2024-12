La ex presidenta Cristina Kirchner visitó la histórica sede del PJ nacional, ubicado en la calle Matheu 130 de la ciudad de Buenos Aires, en lo que bien podría considerarse el debut formal de su cargo como titular del peronismo.

El recorrido por la sede partidaria lo mostró CFK a través de un video que distribuyó por la red social Tiktok. Durante la recorrida estuvo junto al senador y uno de los vicepresidentes del partido, José Mayans, y la apoderada Teresa García, además del dirigente porteño Juan Manuel Olmos. En el video se la ve a Cristina saludando y conversando los empleados del PJ.

"Recorrimos la sede nacional del PJ", publicó la expresidenta y en el video se la puede ver recorriendo las oficinas y salones que tiene la sede del PJ. La ex mandataria asumió el miércoles último el cargo de titular del PJ, oportunidad en que cuestionó el modelo de "motosierra" que implica el ajuste de la gestión de Javier Milei y sostuvo que existe una "aceptación social" de ese programa. Fue durante un acto que se desarrolló en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), donde CFK señaló que el Gobierno "no tiene modelo productivo, tiene un modelo de desvalorización financiera", afirmó. Ese día también advirtió que "no hay antecedentes de un legislador detenido en comisión de in fraganti delito", en referencia al exsenador Edgardo Kueider.