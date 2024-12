La del torneo no fue la única definición que atravesó este domingo al fútbol argentino: Racing eligió en el cierre de este fin de semana a Diego Milito como nuevo presidente, luego de que el ídolo de la Academia se impusiera en las elecciones con su fuerza Racing Sueña al oficialismo que encabezaba Christian Devia. Luego de una jornada que marcó el récord histórico de participación de más de 17 mil socios y socias –más del 45% del padrón habilitado–, el ex delantero se consagró con su agrupación para presidir los destinos del club de Avellaneda y selló el adiós de la era de Víctor Blanco tras 11 años en el cargo más importante de la institución. Según indicaron desde Racing, la fuerza de Milito cosechó el 60,08% de los votos (10.267 votos), el espacio del oficialismo se quedó con el 39,71% (6.787) y hubo un 0,21% de sufragios en blanco.

Los comicios abrieron a las ocho de la mañana en Avellaneda, en el Microestadio Polideportivo Jorge Camba, donde aparecían dos boletas para que cada socio o socia hiciera su elección: por un lado, el oficialismo, comandado por Devia y con el actual titular Blanco como vicepresidente y Alfredo Chiodini como vice segundo, alineado en el frente "Racing Gana y Avanza"; por el otro, la oposición, liderada por el ídolo Milito y constituida en la agrupación "Racing Sueña", donde lo acompañan Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de Mauricio Macri, y el ex funcionario bonaerense Martín Ferré. Lo que estaba en juego era más que la presidencia de uno de los grandes del fútbol argentino: se trataba, además, de la elección del nombre que ocupará el cargo más importante de la Academia luego de los 11 años del período gestionado por Blanco, que asumió en Racing en 2013.

"Con una impecable organización y un continuo flujo de socios y socias, ya concurrió el 12,5% del padrón", era el posteo con el que desde la cuenta oficial de Racing anunciaban el primer porcentaje de asistencia a los comicios, pasado el mediodía. Más de dos horas después, ese número llegaría al 25%, de un total de 37.360 socios y socias habilitados para votar. En el medio, alrededor del mediodía, llegaron los líderes de ambas fuerzas. Mientras que Milito lo hizo acompañado por Sebastián Saja, elegido por él como su director deportivo, Devia arribó como parte del trinomio del oficialismo, escoltado por Blanco y Chiodini. La jornada, que había iniciado en paz, concluyó con disturbios y hubo hinchas que denunciaron corridas y hasta tiros en las cercanías del estadio y se lo atribuyeron a los barrabravas.



Quizás la principal incertidumbre del hincha de Racing que atravesó la jornada fue por una angustia que volvió a aparecer el sábado a la noche, luego de la victoria que la Academia consiguió sobre River, esa que cortó una racha de siete años sin ganarle al conjunto millonario. Fueron las palabras del entrenador Gustavo Costas sobre su continuidad: "No puedo analizar nada porque no sé si me voy a quedar o no. Hasta el 31 de diciembre, me quedo. Yo quiero siempre lo mejor para Racing, que está por arriba de todos nosotros, los nombres, llámese como se llame, sea ídolo o no". Mientras que no hay certezas aún sobre qué pasará con él en 2025, su futuro con el buzo de Racing parecía sin embargo asegurado con ambas fuerzas: en la previa, tanto desde el oficialismo como desde la oposición confirmaron su interés en que Costas siga siendo el conductor del conjunto de Avellaneda.

Otro aspecto de unión que fue posible encontrar entre ambas listas había sido el rechazo a las sociedades anónimas deportivas, una expresión que con mayor o menor contundencia ambos espacios deslizaron. "No hay lugar para las SAD en el fútbol argentino -expresó con contundencia Milito en diálogo con Tiempo Argentino-. Yo creo absolutamente en las asociaciones civiles sin fines de lucro. Bien administradas, con cuadros profesionales. Tenemos un millón de casos de éxito en nuestro fútbol. Yo me formé en una asociación civil y soy un convencido de que los clubes son de los socios". Blanco también se había referido a la cuestión: "Racing es un ejemplo de cómo se maneja un club de forma asociación civil- explicó en DSports-. Todo lo que se promete desde una sociedad anónima, demostramos que lo sabemos hacer como una asociación civil".

Si hubo algún intento de unidad concreto entre las fuerzas en algún momento, en la recta final rumbo a los comicios la distancia entre ambas agrupaciones se fue ensanchando. El último cruce, ni más ni menos, había sido la designación de la fecha del clásico con River para el sábado (que obligaba a los socios a acudir al estadio dos días consecutivos), algo que Milito denunció como una maniobra de la actual dirigencia para "perpetuarse en el poder".

Luego de confirmarse su contundente triunfo, Milito tuvo un breve contacto con la prensa: "Perdonen la emoción, pero esto es muy fuerte. Es un sueño hecho realidad. Estoy en un lugar que soñé, en el que me puso la gente y eso es un compromiso y una responsabilidad enorme. Voy a dejar mi vida por este club y por proteger a los hinchas, que me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño. Me involucré porque necesito devolverles a ellos todo lo que me brindan. Y voy a dejar todo, junto a mi equipo, para llevar a Racing a dónde se merece".



Las palabras del ídolo marcan que un ciclo terminó en Racing. La era de Blanco -actual secretario general de AFA- se despide de Racing con el sabor todavía dulce de la obtención de la Copa Sudamericana 2024, que se suma a un palmarés de otros cinco títulos nacionales (los torneos Transición 2014 y Superliga 2019 y las copas Trofeo de Campeones 2019 y 2022 y la Supercopa Internacional 2022). La posta la toma Milito, quien fue parte de esa gestión -fue secretario técnico entre 2017 y 2020 y renunció por diferencias con Blanco- y ahora rompe con la continuidad oficialista para iniciar su aventura propia. Se trata de conducir las ilusiones de los hinchas de Racing. El ídolo, campeón con el club en 2001 y 2014, logró su cometido: las tiene ahora en sus manos.