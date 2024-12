En medio de la interna entre Victoria Villarruel y el "triángulo de hierro", la vicepresidenta escribió este domingo en sus redes sociales que "no estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida". Además, destacó que es "parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación", y concluyó al decir que "aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi".

El vínculo de la Casa Rosada con el Senado transita un momento de fuerte tensión. Después de la sesión en la que la cámara Alta expulsó a Edgardo Kueider, desde Balcarce 50 empezaron a cuestionar la validez de la misma porque decían que Victoria Villarruel la presidió cuando Javier Milei ya no estaba en suelo argentino y ella ejercía la presidencia. La cuestionaron por haber permitido que Unión por la Patria sume una senadora en reemplazo de Kueider y sospechan que el vínculo que ella tendría con la jueza Sandra Arroyo Salgado habría sido el causante del pedido de desafuero que se conoció horas antes de la votación. Por su fuera poco, Milei, desde Roma, dijo en un discurso que dio que: “El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido, es expulsado”.

En medio de los cruces, un partido denominado "Moderado", al que es muy cercano Francisco Paoltroni, lanzó un comunicado firmado por su titular, Walter Eiguren Hernández. Allí respaldaron a Villarruel y dijeron que las críticas de la Casa Rosada hacia ella “son totalmente desproporcionadas y divorciadas del compromiso electoral que, con el voto popular, los llevó al poder”. Además, agregaron que "los Argentinos votamos una fórmula Presidencial integrada por ambos y eso en la actualidad no se refleja. Las permanentes operaciones malintencionadas, por parte de algunos segundones del gobierno (no votados por nadie), muestran el objetivo de esmerilar, desgastar y crear un clima de división que los Argentinos no queremos más”.

"Me acuerdo como si fuera ayer cuando éramos sólo dos diputados con el presidente Milei contra el kirchnerismo, que es el mismo que está ahora porque no cambiaron ni un nombre. Nos hacían la vida imposible", concluyó la vice, con nostalgia de los tiempos de paz con el jefe de Estado.