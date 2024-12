El caso del senador que llegó bajo la boleta de Unión por la Patria pero rápidamente se pasó a las filas libertarias, Edgardo Kueider, se transformó en una pesadilla para el oficialismo desde que el entrerriano fue detenido en Paraguay por intentar contrabandear más de 200 mil dólares en el último de sus seis viajes registrados a aquel país desde que se aprobó la discutida Ley Bases gracias justamente a su voto y el de otros dos senadores del bloque opositor, Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo.

El pedido de expulsión del legislador partió aguas dentro de La Libertad Avanza y abrió un nuevo round entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel. Mientras la segunda llamó a sesión y convalidó la expulsión, el primero la consideró "inválida" y apuntó todos sus cañones contra la presidenta de la Cámara Alta. Según el Presidente, Villarruel "violentó la división de poderes" debido a que él se encontraba fuera del país, por lo que ella debía asumir al frente del Poder Ejecutivo durante su ausencia y no podía hacerse cargo de los asuntos legislativos.

Tres legisladores salteños, dos de ellos mandato cumplido, rechazaron los argumentos del Presidente de la Nación y consideraron que la votación fue totalmente “válida”.

Para el ex diputado nacional Pablo Kosiner, “independientemente de que la vicepresidenta haya sido notificada o no de que quedaba al frente del Poder Ejecutivo Nacional, la sesión en la que se expulsó al senador Kueider no es susceptible de ser declarada nula”.

El también ex funcionario provincial durante la gestión de Juan Manuel Urtubey argumentó que “la resolución emana de un órgano competente y con una votación totalmente válida”, y agregó que el rol de la vicepresidenta, “aún en el supuesto de haber sido notificada, solo fue ordenadora del debate y su presencia no fue determinante ni en la formación del quórum requerido ni en la votación para alcanzar la mayoría agravada”, por lo que “aún excluyendo a la vicepresidenta de la sesión, el resultado no hubiese cambiado. El planteo de nulidad por la nulidad misma no debería ser contemplado”, sentenció.

Pero Kosiner no se quedó ahí, y puso en duda el origen de los fondos que trasladaba el ahora ex senador: “Lo que sí es imprescindible dilucidar es si existe algún tipo de relación entre el cambio de postura del senador Kueider al momento de votar la 'Ley Bases' y la mochila con miles de dólares que pretendía evadir en su declaración y que originó su arresto". De comprobarse esto, culminó el ex ministro de Justicia de Salta, “habilitaría la declaración de nulidad a Ley”.

“Tienen mucho miedo de que hable”, sostuvo por su parte la actual senadora nacional Nora Giménez, a la vez que añadió que Kueider, “avalado por el gobierno”, pretende “a través de un artilugio legal, recuperar la banca de la que fue expulsado”

“Kueider fue sorprendido por la Policía de Paraguay en flagrante delito”, expresó la legisladora, quien subrayó que el mismo Kueider solicitó a las autoridades paraguayas que el caso no se mediatice y les aclaró que era “oficialista”. Por otro lado, instó a la justicia a seguir investigando debido a que “hay serias sospechas de que el dinero secuestrado podría estar relacionado con corrupción”, “no fue un solo viaje a Paraguay, sino cinco”, de los cuales dos se realizaron el mismo día de su detención, destacó.

Giménez recordó que el voto del entrerriano ex Unión por la Patria “fue clave para que la vicepresidenta desempatara en la Ley Bases, cuando antes aseguraba que no la apoyaría”. “¿Lo habrán “convencido” con dinero en efectivo?”, se preguntó.

Tampoco se olvidó de enumerar las dos causas por corrupción que ya pesan sobre la cabeza de Kueider y que la jueza Sandra Arroyo Salgado pidió su desafuero y detención.

Por último, a tono con Kosiner, solicitó que se investigue a fondo si hubo sobornos en el Congreso para aprobar dicha Ley ómnibus y fue directamente contra la figura del Presidente: “Parece que a Milei se le olvidó aquello de luchar contra la casta”.

El ex diputado nacional, Lucas Godoy también rechazó la posibilidad de declarar inválida la sesión como solicitó el Presidente desde Italia, donde visitó a la primera mandataria de aquel país, Georgia Meloni.

“Fue totalmente válida y legítima”, afirmó Godoy, “había quórum y la votación fue por mayoría agravada en donde no tuvo que definir la vicepresidenta”, por lo que “nada cambia la realidad”. Pero además, como abogado y ex legislador nacional, detalló que el presidente del Senado, “por Constitución, solo tiene la función de conducción y dirección del debate, pero no tiene voto a no ser en caso de empate, algo que no sucedió”.

Por otro lado, sostuvo que la denuncia de acefalía que realizó Milei es al menos “bastante floja de argumentos”, ya que “cuando el Presidente viaja, debe comunicarlo oficialmente por la escribanía de gobierno, y esa comunicación debe ser firmada por el vicepresidente, lo que al parecer no existió hasta la tarde, antes solo hubo, al parecer, llamados telefónicos”.

Al igual que Kosiner y Giménez, Godoy hizo hincapié en los motivos por los que el gobierno intentó sostener al entrerriano acusado de contrabando de divisas y qué podría haber detrás de ese apoyo oficial, “fue un manotazo de ahogado para salvar al ahora ex senador Kueider, porque hay indicios suficientes para pensar que ese dinero con el que fue sorprendido en la frontera con Paraguay, provino de coimas por el cambio de su voto en la Ley Bases y de su decisión política” para acercarse a La Libertad Avanza, sostuvo.

El senador nacional por Salta Juan Carlos Romero fue uno de los pocos (apenas siete de 67) que no votó a favor de la expulsión de Kueider. El ex gobernador fue el único que se abstuvo, en tanto que los otros seis votaron en contra. "Era de esperar su decisión", acotó Nora Giménez, "siempre decide hacer lo mismo y no jugarse en temas cruciales y de mucha relevancia".