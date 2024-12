Familiares, amigos y vecinos de Luz del Milagro Rueda, de 18 años, marcharon ayer a la localidad de El Talar, en el departamento Santa Bárbara de la provincia de Jujuy reclamando que se investigue la muerte de la joven. Por la noche hubo una manifestación en Vinalito, de donde era la joven fallecida.

El Talar, un pequeño pueblo del departamento Santa Bárbara, en el sureste de Jujuy, es el lugar donde el sábado último falleció Luz Rueda en circunstancias que aún no están claras. Dista más de 17 kilómetros de Vinalito, el pueblito donde residía Luz junto a su familia, a 168 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

La noche antes de su muerte, Luz había ido a la fiesta de egresados de la promoción de su hermano, Enrique, que ayer marchó acompañado por su abuela y su tío. “Esa noche nos dejaron salir y ella se fue a la fiesta de egresados", contó Enrique. En esa fiesta Luz se encontró con su novio, F.G., de 17 años, que anoche estaba demorado en la Comisaría N° 43 de El Talar.

"Vi que estaba con el chico afuera y me volví con mis amigos", relató Enrique. Contó que después la buscó pero ella ya no estaba. "Pregunté y me dijeron que recién se había ido. Me fui a dormir y a las 7 me llaman que vaya al hospital”, recordó.

Luz fue vista por última vez antes de las 4 de la mañana del sábado, junto a su novio. Esa noche era la fiesta de egresados, el banderazo estudiantil en la Agrotécnica Provincial N° 11, de Vinalito, donde eran compañeros.

Hasta el momento no está claro lo que pasó entre esa hora en que fue vista por última vez y el momento en que fue llevada al Hospital Señora del Pilar de El Talar ya sin signos vitales. Según fuentes policiales, una mujer se presentó en la Comisaría 43 con su hijo adolescente y manifestó que en horas de la madrugada ingresó al cuarto de su hijo y se dio con que estaba acompañado con una joven con quien habría mantenido relaciones sexuales.

La mujer afirmó que su hijo le dijo que cuando estaban manteniendo relaciones sexuales, la joven se desvaneció y que no podía despertarla. Ante esta situación el padre y la madre del adolescente trasladaron de urgencia a Luz al hospital local, donde el médico de guardia informó que ya había llegado sin vida.

Siguiendo los protocolos para este tipo de situaciones, el mismo Hospital se comunicó con la Policía. En tanto, el fiscal interviniente dispuso resguardar el domicilio donde habría ocurrido el deceso hasta tanto se presenten los peritos forenses. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de San Pedro donde se hará la autopsia, y el adolescente quedó demorado preventivamente hasta una nueva disposición judicial.

Los familiares de Luz Rueda afirman que los médicos que examinaron el cadáver de la adolescente cuando ingresó al hospital de El Talar observaron hematomas en el cuello similares a las producidas por un estrangulamiento, además de que presentaba signos que podrían indicar que sufrió un abuso sexual.

“Mis padres son diabéticos, mi hermana cumplió el 6 de diciembre sus 18 años, yo tengo 19. A mi hermana la mataron, no es como dice la policía. No me dejaron reconocer a mi hermana en el Hospital. Decían que solo entraban familiares directos", afirmó Enrique. Añadió que, sin embargo, se les permitió el ingreso a sus compañeros de la secudaria. "Uno me dijo que ella tenía marcas en el cuello y los labios morados. Después el médico me dice 'tu hermana falleció por estrangulamiento', luego el forense me dice que no tenía marcas en el cuello mi hermana”, relató.

Contó además que “la mucama que estuvo sacando cosas cuando llevaron el cuerpo, encontró pasto y tierra", lo que a su entender desmiente el relato policial basado en los dichos de la madre del novio. "Según lo que dice la información de la policía que mi hermana murió en una pieza; es mentira, la mataron en otro lugar. El médico del hospital dijo que tenía un sangrado vaginal, abusaron de ella”, insistió.

Dijo además que en la Comisaría 43 de El Talar no quisieron tomar la denuncia de la madre y el padre de Luz. “Fue trágico para ellos, tampoco les dejaron ver el cuerpo de mi hermana. Después se hizo la denuncia. El bombero que retiró el cuerpo de mi hermana es mi tío, me dijo que cuando le vió el cuello lo tenía moreteado”.

Hasta últimas horas de anoche los vecinos marchaban en Vinalito. Recién al mediodía se se conocerán las causas de su muerte.