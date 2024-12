La senadora y presidenta del bloque Unidad Ciudadana --que integra Unión por la Patria--, Juliana di Tullio, reveló las presiones y ataques que recibieron para tratar de impedir que el Senado expulse del cuerpo legislativo al aliado del oficialismo, Eduardo Kueider, preso en Paraguay por “intento de contrabando” de divisas con 211 mil dólares sin declarar. “Fuimos amenazados toda la semana previa a la expulsión. Las amenazas eran del tipo de que los servicios nos iban a meter cosas en los autos o que esto sentaría un pésimo precedente, porque si expulsamos a Kueider, podrían expulsar a cualquiera”, sostuvo la senadora en una entrevista con la AM750. Di Tullio también criticó duramente los intentos del presidente Javier Milei y del expresidente Mauricio Macri de cuestionar la validez de la sesión de la Cámara alta.

“Las amenazas son directas o indirectas. Porque otros senadores nos decían ‘sabés que va a suceder tal cosa’. Los fueros en Argentina son para evitar que un Gobierno pueda ir contra la oposición. Lo que ocurre ahora es que las amenazas no van a ser dentro del país, porque no nos pueden detener, pero, si te vas del país, los servicios argentinos están en todo el mundo”, respondió Di Tullio cuando en el programa La Mañana, de Víctor Hugo Morales, la consultaron sobre las características de las amenazas.

También lo amplió ante PáginaI12. “Las amenazas fueron telefónicas, personales, directas, indirectas, de todo y muchas. También se lo dicen a otros senadores de otros bloques, que luego te los transmiten a vos y te hacen llegar las dudas sobre las supuestas consecuencias, obviamente es una forma indirecta de hacer llegar las amenazas”, dijo la senadora y sentenció: “La verdad es que la política no es para gente que tiene miedo, y tampoco podés tomar decisiones en función de los aprietes que recibís”.

“Este es un Gobierno amigo de las amenazas”, agregó la senadora al referirse a las intimidaciones a la vicepresidenta. En diálogo con la AM750, Di Tullio también le respondió a Milei y su postura de considerar inválida de sesión de al Cámara alta que Expulsó a Kueider porque Victoria Villarruel no tendría que haber presidido la misma porque él ya estaba fuera del país: “El presidente no entiende nada, ni siquiera entiende la República. La sesión de los senadores está totalmente a salvo. Si hubo duplicación de cargos de la vicepresidenta, es un problema suyo. Y si no lo hubo, el problema fue del presidente, que dejó en acefalía a la Argentina”, afirmó.

Di Tullio recordó que es el Senado quien autoriza a hacer las salidas fuera del país y, en ese sentido, remarcó: “Este año lo voy a pensar bien si se las voy a aprobar, porque honestamente no tienen ni idea qué tienen hacer, las instituciones les importan poco. Para salvar a Kueider son capaces de hacer cualquier cosa, no solamente amenazar a los senadores de la Nación”.

También cargó contra Macri, quien justificó a los senadores del PRO que votaron en contra de la expulsión de Kueider para “respetar el principio de inocencia”. “Si hay alguien que ha necesitado el principio de inocencia, es él, y para sí mismo. Porque, en su gobierno y estando procesado, llevó a muchos peronistas presos. El principio de inocencia, según Macri, es para cualquiera, menos para los peronistas. Él no puede hablar de república ni de instituciones”, afirmó contundente Di Tullio sobre el expresidente.

La senadora se encargó de remarcar en que consistió el procedimiento interno que llevó adelante la Cámara alta con Kueider. “El Senado lo que hizo no es convertirse en un juez de un proceso judicial sino en el juez de sus propios títulos. Si pescan a alguien en pleno delito, flagrancia o in fraganti, como quieran llamarlo, lo que se terminan son los fueros, y hay otro artículo que es el 66 de la Constitución nacional que dice que la Cámara de Diputados y de Senadores tienen la posibilidad de ver si esa persona es idónea o no”, explicó.

“Y la verdad es que tenemos por primera vez un senador preso en otro país. Y fue muy importante hacerlo y rápidamente para que el Senado siguiera teniendo la honorabilidad que necesita y además que sus leyes, de aquí para adelante, sean leyes que no estén sospechadas”, insistió Di Tullio e incluyó entre las sospechas la aprobación de la Ley Bases en el Senado: “Porque hay muchas sospechas de que Kueider empezó a votar con el Gobierno, igual que (Carlos) ‘Camau’ Espínola que vino en nuestra lista, y que ahora son más oficialistas que los propios oficialistas”.