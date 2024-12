La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este martes que viajará a Disney con dos de sus nietos durante las vacaciones de verano, a pesar del pedido de "austerirdad" bajado desde la presidencia. El argumento que sensibilizó al Presidente, según contó Bullrich, fue que tenía "un compromiso de honor" con sus nietos más chicos, que este año terminaron la primaria.

Desde el Ejecutivo le habían pedido a los principales funcionarios de la gestión que elijan sus destinos vacacionales "con lógica, austeridad y razonabilidad", precisó el vocero Manuel Adorni esta mañana en su habitual conferencia de prensa. Sin embargo, negó que exista una prohibición explícita de viajar fuera de Argentina. De hecho, "hay varios funcionarios que se van a ir al exterior", reconoció el vocero.

Por su parte, el presidente Javier Milei no informó si gozará de sus días de descanso o pasará el verano entre la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. Sin embargo, también existe la posibilidad de que sea convocado a disertar en alguna conferencia ultraderechista --actividad que lo tuvo fuera del país en reiteradas ocasiones durante 2024-- y que por ese motivo deba viajar al exterior.

Los motivos del viaje de Patricia Bullrich a Disney

"Desde que los mellizos empezaron la primaria les había prometido que cuando terminaran los iba a llevar (a Disney), me cayó justo este año", contó en declaraciones radiales la titular de la cartera de Seguridad, que durante 2024 no demostró inconvenientes a la hora de reprimir a jubilados que cobran la mínima.

El primer movimiento de Bullrich para conseguir ese permiso especial fue mantener una charla con Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, para contarle del "compromiso de honor" que tenía con sus nietos. De todas maneras, para acercarse a la promesa de austeridad planteada por el Ejecutivo, la ministra de Seguridad aclaró que los chicos de 12 años "vienen ahorrando plata desde que son chiquitos para ir a Disney" y que solo estarán fuera del país por una semana.

"Me dijeron que sí, que ellos cumplen con estas promesas, que son sagradas. Después me habló el Presidente y me dijo que por su puesto, que era un viaje en familia que ya estaba pensado y además era una promesa con los chicos, que la cumpla", resumió Bullrich respecto del viaje internacional que tiene planeado para el verano, a pesar de que la recomendación general fue evitar destinos como Punta del Este, Estados Unidos y Europa.

Dónde pasarán los funcionarios sus vacaciones

El vocero Manuel Adorni dio a entender este lunes por la noche que él tampoco va a pasar sus vacaciones en un destino nacional, porque en años anteriores tampoco lo hizo. "No es cierto que se prohibieron lugares, se llamó a ser razonables con las vacaciones que uno se toma y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo en su vida anterior", dijo en declaraciones televisivas.

"Vamos a tener las vacaciones que cada uno crea conveniente para su dinámica familiar y cada uno esté dispuesto a pagar", agregó el responsable de la comunicación de la presidencia en la conferencia de prensa de este martes. Así, el mantra "no hay plata" quedará vacante de funcionarios que lo cumplan.

Por su parte, el entramado turístico local se prepara para una temporada de verano difícil, con un tipo de cambio que facilita viajes al exterior para las clases medias acomododadas. Solo por mencionar un ejemplo, en las playas de Brasil se espera una gran oleada de turistas argentinos, potenciada con la devaluación del real y los precios altos en dólares que manejan los consumos recreativos en Argentina.