Tras el primer aniversario del mandato presidencial de Javier Milei y el anuncio de la profundización de la "motosierra" en el Estado, la Secretaría de Transporte confirmó el "cese de actividades de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF)". "Con esta medida, concluye el proceso de cierre definitivo que inició en octubre", indicaron las autoridades.

Desde la cartera que está bajo la órbita del Ministerio de Economía sostuvieron que, a partir de esta medida, "Trenes Capital Humano no realizará contrataciones ni facturaciones", al tiempo que adelantaron que "en los aspectos puntualmente económicos, no tendrá egresos ni tampoco ingresos". Y agregaron: "Además, al darse de baja la empresa, no contará con personal ni realizará ninguna actividad".

Así se determinó este martes a través de la resolución 58/2024, publicada en el Boletín Oficial. En el mismo documento se ordena al Directorio de la sociedad a convocar una Asamblea General Extraordinaria para iniciar los trámites correspondientes a la liquidación.

El anuncio va en consonancia con las políticas de ajuste fiscal que lleva adelante el Gobierno desde diciembre del año pasado. "El cierre del organismo constituye un ahorro para el Estado de 42 mil millones de pesos anuales", sostuvo el organismo dirigido por Franco Mogetta.

Este recorte podrá concretarse a partir del despido de 1.388 empleados "y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales", puntualizaron las autoridades.

En esta línea, dispararon contra la Administración anterior al sostener que "Trenes Argentinos Capital Humano demandó 180 millones de dólares al Tesoro Nacional" por motivos que calificaron de "insólitos".

En octubre pasado, durante una conferencia de prensa, Mogetta justificó el cierre de la empresa estatal al consignar que había funcionado como un espacio de “despilfarro de recursos públicos”. También afirmó que su estructura sobredimensionada carecía de justificación operativa.