En un video compartido a través del canal de Youtube de la AFA, los jugadores de la Selección Argentina campeona del mundo hace dos años en Qatar recordaron la histórica atajada de Emiliano “Dibu” Martínez a Randal Kolo Muani en el último minuto del tiempo suplementario de la final del Mundial ante Francia.

En la grabación, que dura algo así como 30 minutos, se ve cómo el mediocampista Enzo Fernández y el delantero Lautaro Martínez se le burlan al arquero por la cantidad de veces que recordó aquella jugada. "Estás robando como loco, qué vas a inventar”, le dicen entre risas.

Luego el mediocampista Alexis Mac Allister recuerda cómo vivió esa situación: “Te juro que en el banco no reaccionó nadie. Era como que estaban todos en shock… No hay una atajada que valga más que esta”.

El “Dibu” Martínez, por su parte, reconoció que atajó “muchas mejores pelotas que esa” y añadió: “Yo en esta dije 'por favor, reventame la cara'”. Además, explicó: "Si yo salgo corriendo, me hace por arriba como la de Angelito (Di María) a Ederson. Cuando la pelota va bajando, te das cuenta que va a cargar la pierna. Me puse en diagonal a él y me abrí”, dijo el arquero quien aseguró que dejará de jugar en caso de ganar el Mundial de 2026. “Me retiro, te lo prometo”, le dijo a sus compañeros.