TEATRO

Lengua paterna

Quedan unas últimas funciones de esta original instalación performática para uno o dos espectadores a la vez, que siempre está sucediendo en algún rincón distinto de Buenos Aires (esta vez, en las cercanías del Cid Campeador y de la estación Primera Junta). La pieza invita a los participantes a indagar en la vida de un padre que nunca estuvo presente después de su muerte, a que sigan los rastros de lo que él pudo haber dejado, a que toquen sus objetos, a que investiguen todos sus pasados posibles. Mientras suena el relato de un hijo cuyo padre siempre fue un fantasma, o quizá, un invento, Lengua paterna propone revisitar las historias detrás de las arquitecturas, los barrios, los objetos domésticos y las ideas de padre y patria. Dirige Rodrigo González Alvarado.

Hoy y mañana, a las 18.30 y a las 20.30. Reservas vía mail, escribiendo a [email protected]

La era del olvido

Este estreno anunciado para el mes próximo se presenta con una pregunta: ¿De qué vale un heredero que sólo administra lo que recibe? Se trata de una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada, que hizo lo propio con las piezas breves Desbecados del Conicet, El árbol comenzó a sangrar e Ignífugos. También escribió El ojo del destino (que ganó el concurso Nuestro Teatro del Cervantes en el 2020), y junto a Santiago Dejesus dirigieron No se mancha: ópera villera. La iluminación está a cargo de Paula Fraga y el diseño espacial es de Ariel Vaccaro y Francisco Estrada. Su protagonista es Germán Rodríguez, que actúa tanto en el teatro independiente (Ars higíenica, de Ciro Zorzoli), como en el ámbito oficial (Hamlet con dirección de Rubén Szuchmacher) o el comercial (Incendios con Sergio Renán). A partir del sábado 18 de enero.

Sábado a las 21, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 980.

MÚSICA

Elfo

Cuarto simple para cerrar un prolífico año para la cantante y compositora Mileth Iman, que previamente se paseó por el electro pop en “Odio el verano”, la balada barroca “Juan” y la ochentosa y contagiosa “¿Por qué te molesta?”. Entre sintetizadores estridentes, un ritmo hiperkinético y una guitarra épica, la oriunda de Viedma y radicada en La Plata presenta ahora el que fue en realidad el primer tema que grabó y produjo como solista, por sugerencia de su amigo Willy Ruiz Díaz (El Mató a un Policía Motorizado), en su homestudio de Gonnet en julio del 2023. Con mezcla Juan Francisco Orbegoso y master de Matias Cella, el track cuenta con la participación de Fermín Huergo (Hojas por el Barrio) en guitarras y Agustín Spassoff (también de El Mató) en sintetizadores. Iman se presenta como “patagónica, popera y ladrona”. Fanática confesa tanto del rock local más clásico como de mitos indies en castellano como los españoles Family, tocó en Srta. Trueno Negro, Los Subterráneos y Las Bermudas, y actualmente es bajista en la última revelación del rock platense, Rock Nacional.

Quiero tu corazón y nada más

Nuevo simple que marca el regreso de los españoles The Killer Barbies, que han reaparecido en escena a todo trapo para celebrar los 30 años desde su sorpresiva aparición en la escena indie, a mediados de los noventa. Oriundos de Vigo, liderados por Silvia Superstar y Billy King, publicaron los discos de estudio Dressed To Kiss (1995), Only For Freaks (1996), Big Muff (1998) y Sin Is In (2003), sin olvidar la película titulada como el grupo, y dirigida por Jess Franco. Ahora están anunciando una gira de regreso, la publicación de una autobiografía, y también un nuevo disco: El pop se autodestruirá en 3, 2, 1…, del que este simple funciona como primer adelanto.

ONLINE

Dulce estafa

Al fin le llegó el momento a la eterna segundona Margo Martindale de elaborar un papel protagónico de fuste, aunque inspirado en la “persona” actoral que ha construido a lo largo de años de carrera. Más allá de estar inspirada en un caso real, la serie humorística que puede verse en Prime Video sigue a un trío de ladrones bastante poco profesionales tramando un crimen nada perfecto: el robo de una gran cantidad de jarabe de arce, ese clásico que acompaña los wafles allá en el norte, durante el nevado invierno quebequense. Tanto Ruth, empujada a vender su propiedad, como sus dos compañeros en el robo llegan al mismo por los golpes de la vida y la profesión, suerte de desclasados que deciden tomar al toro por las astas (perdón, al jarabe por el barril). Son seis episodios de poco menos de media hora que avanzan hacia el terreno del absurdo y el disparate, en los cuales todos parecen haberse divertido mucho, incluida la gran Jamie Lee Curtis, en un rol secundario pero de enorme relevancia.

Star Wars: Skeleton Crew

El universo Star Wars no hace más que expandirse hasta límites inimaginables. Así lo demuestra la nueva serie de Disney+, que cruza los relatos de aventuras juveniles, un poco a la manera de los Goonies, con el cosmos galáctico creado por George Lucas. La excusa aquí es el encuentro con un pozo y, como le ocurría a Alicia al cruzar el espejo, el descubrimiento de una nave espacial que lleva al grupo de chicos protagonistas al hiperespacio y más allá. En términos temporales la saga parece transcurrir aproximadamente en la era de Mandalorian, aunque las formas y circunstancias del relato son bien distintas. David Lowery, el director de El caballero verde y Ghost Story, está a cargo de dos episodios.

CINE

Nada por perder

La gran actriz belga Virginie Efira le da vida a Sylvie, madre de dos hijos y empleada en un bar nocturno que, luego de un accidente hogareño en su ausencia, debe atravesar una verdadera pesadilla burocrática para mantener la tenencia del más pequeño de sus descendientes. La ópera prima de ficción de la documentalista Delphine Deloget, que sigue en cartel, no deja de lado la humanidad de la protagonista, más allá de la descripción de usos y costumbres de los organismos de defensa de la infancia que la tienen en la mira. “Quería retratar a personas lidiando con la vida, pero también sus momentos despreocupados y sus peculiaridades mientras intentan encontrar el equilibrio entre la brutalidad del mundo real y la belleza de los encantos de la vida”, declaró la cineasta en el momento del estreno del film en Francia. Efira, la protagonista de Benedetta y Recuerdos de París, una de las figuras más importantes del cine galo contemporáneo, entrega otra de sus intensas y complejas actuaciones.

Cómo ser millonario...

...antes que muera la abuela. El cine tailandés es conocido en nuestro país por los grandes nombres, como el de Apichatpong Weerasethakul, non plus ultra del autor cinematográfico contemporáneo, y algunos ejemplares de las artes marciales y la acción extremas. El caso de este film dirigido por Pat Boonnitipat es otra cosa: un relato agridulce y familiar que se transformó en un verdadero exitazo de público en su país de origen y en parte del Sudeste Asiático. La historia es sencilla y emotiva: un joven sin trabajo ni demasiadas perspectivas a futuro se embarca en el cuidado de su anciana abuela con la única intención de recibir su herencia, pero en el camino descubre un par de conceptos esenciales: la empatía y la humanidad.

TV

Selena + Restaurante

A la cantante y actriz texana le están pegando a raíz de su papel en Emilia Pérez, el film del francés Jacques Audiard en el cual interpreta a una mexicana que apenas si puede hablar español. Esta serie documental que está emitiendo la señal Discovery la encuentra en un rol muy diferente, embarcada en una travesía por los mejores restaurantes de Los Ángeles para aprender algunos de los secretos mejor guardados de sus respectivas cocinas. No hablamos de cualquier restó: entre la lista que la morocha visita en los diversos capítulos se encuentran verdaderas gemas culinarias como el CUT Steakhouse de Beverly Hills, comandado por el chef Wolfgang Puck, y el reputado Girl and the Goat, cuya lista de espera supera varios meses. Allí, sobre las amplias mesadas, deberá ponerse a prueba ante la mirada atenta de los cocineros más exquisitos, como Shirley Chung, conocida como la “Reina del dumpling”, y el francés Marcel Vigneron, especialista en la haute cuisine.

Domingos a las 21, por Discovery.

Mercadillos navideños

No, no se trata de recorrer el barrio del Once o visitar los locales de importaciones chinas en el barrio ídem. La propuesta del canal Más Chic es bien europea. La primera entrega concentra su atención en la región francesa de Alsacia, haciendo foco en sus famosos mercadillos, la decoración típica de los poblados y la inauguración del alumbrado navideño de Estrasburgo, un clásico de la región. Los siguientes capítulos siguen viaje hacia Barcelona, Madrid, Vigo y Málaga para tomar luego rumbo hacia el este y recorrer el Norte de Italia y todo el encanto de fin de año en Baviera, Alemania. A falta de pasajes y hotel para las vacaciones, buenos son los programas de cable.

Lunes a las 23, por Más Chic.