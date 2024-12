"Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela", con esa sentencia la vicepresidenta, Victoria Villaruel, abrió un nuevo frente de disputa en el oficialismo, ahora con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Mientras se mantiene la tensión con el presidente Javier Milei, Villaruel criticó la decisión de Bullrich de autorizar el viaje del gendarme Nahuel Gallo, detenido desde el 8 de diciembre en suelo venezolano.

La vicepresidenta no posteó como hizo el domingo para bajar el tono de las internas con la Casa Rosada, pero aprovechó la consulta de un usuario en la red social X para descargar su opinión contra Bullrich; con quien mantiene una relación tirante desde el inicio de la gestión; al perder las carteras de Seguridad y Defensa, que un principio sonaban para nombres puestos por Villaruel.

"Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad, no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar", lanzó Villarruel en su red social. La crítica no es a cualquier ministro del Gabinete sino a una muy revindicada por Milei, y que suena como posible candidata en las elecciones legislativas de 2025.

Villaruel aspiraba a tener mayor injerencia en la cartera de Bullrich y también en Defensa, que conduce Luis Petri, pero Milei negoció las dos carteras con la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio; que 48 horas después de la primera vuelta electoral de 2023 salieron romper la alianza política para ofrecerle los votos a La Libertad Avanza.

Gallo se encuentra detenido e incomunicado por decisión del gobierno de Nicolás Maduro, que lo acusa de ser espía del gobierno argentino. El gendarme, según se informó oficialmente, había viajado de vacaciones a Venezuela para visitar a su familia, pero fue interceptado al ingresar al país desde Colombia.

Este jueves, el ministro de Defensa, Luis Petri, sostuvo que está dispuesto a dialogar con la ex presidenta y titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, para pedirle que interceda en la negociación con Maduro por la liberación del gendarme. "Estamos trabajando fuertemente desde la Cancillería. Vamos a agotar todas las vías diplomáticas y vamos a hacer todos los esfuerzos para que esta detención ilegal se transforme en la liberación de este catamarqueño", sostuvo Petri, en declaraciones a La Nación +.

En medios de las negociaciones diplomáticas con Venezuela, Petri no reparó en reivindicar lo dicho por Milei al referirse a la detención de Gallo. "Tenemos que defender a un argentino que, como dijo el presidente Javier Milei con todas las letras, está secuestrado con un dictador". Un planteo diplomático con la habilidad de los tiempos de Diana Mondino.

En el mismo tono, y tras decir que podría pedirle ayuda a la ex presidenta porque "la justifica para traerlo de vuelta", Petri cargó contra el kirchnerismo al calificar de "vergonzozo" que "no se haya pronunciado para pedir la liberación del gendarme", a pesar de tener una "profusa amistad con Maduro y no haber condenado la dictadura ni el proceso electoral", continuó con diplomacia.