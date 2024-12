El Argentina Open de tenis cuenta con un posicionamiento particular en cada verano de Buenos Aires, con la atracción que genera la presencia de tenistas destacados en el circuito internacional. Los nombres que ya confirmaron su presencia dejan en claro la trascendencia que tiene el certamen para los protagonistas.

El director del mismo, Martín Jaite, se mostró muy entusiasmado en la presentación, que no será una más, debido a que la próxima edición será la número 25. El nacimiento del ATP fue en el 2001, bajo una situación social y económica compleja. "Parece increíble que se cumplan 25 años. Tuvimos que atravesar momentos de incertidumbre, pero gracias a los que nos apoyan pudimos mantenernos y, lo más importante, poder crecer", le cuenta Jaite a Página/12.

-¿La incertidumbre económica de este año los afectó en algo?

-Nosotros contamos con un apoyo importante de todas las empresas privadas, que hacen que el torneo siga gozando de buena salud.

-¿Y sintieron respaldo gubernamental para seguir adelante?

-No es que estemos esperando respaldo de algún gobierno en particular, creo que tienen otras prioridades. Igualmente, el contacto es permanente por el apoyo de publicidad que recibimos de ellos.

-¿Desde el área deportiva mostraron interés?

-Nunca hemos tenido problemas. El torneo es internacional, y el respaldo más importante lo tenemos de las compañías que confían en que esto es algo que le hace bien al deporte, y también al país.

-¿La confirmación del número dos del mundo (el alemán Alexander Zverev) costó mucho?

-Carlos Alcaraz (actual número tres del ranking) estuvo los dos últimos años, y a Zverev lo queríamos tener. La verdad, no nos costó convencerlo, porque él tenía decidido venir a Sudamérica. Como después de acá se va a jugar a Río de Janeiro, entre las dos sedes le hicimos una propuesta en conjunto. Lo que buscamos siempre es tratar de tener a los mejores posibles.

-¿Por eso buscaron otros dos entre los 20 mejores como Holger Rune y Lorenzo Musetti?

-Exacto. Los extranjeros le dan un plus al certamen: Pero además están los argentinos, como Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, que son los protagonistas principales, porque tener a un top ten y no tener argentinos no sirve. La gente siempre quiere que gane un argentino, los quiere ver a ellos, ya que el resto del año los mira por televisión.

-Se habla mucho de la intención de que el torneo pase a categoría 500. ¿Vos preferís ese cambio o seguir consolidando este 250?

-Estamos cómodos con el torneo de 250, siempre hay expectativa de tener un certamen más grande. De todas maneras, se puede hacer un torneo más grande, aun teniendo la categoría 250. El año pasado tuvimos una posibilidad de pasar a 500 y no se dio. Nosotros estamos bien con la categoría que tenemos, lo que buscamos es enfocarnos en hacer del 250 un torneo cada vez más grande.

Jaite, en otro momento de la charla, remarcó su conformidad con otro de los torneos que organiza, el WTA 125 femenino que tuvo lugar en el Tenis Club Argentino: "Se está trabajando bien, y por eso van saliendo jugadores tanto en los hombres como en las mujeres, y la verdad estamos satisfechos". En sentido, él cree que "hay una buena proyección de jugadores. Ahora hay cuatro argentinos que están prácticamente dentro de los 40 mejores del mundo, y tres de ellos tienen entre 23 y 24 años. Eso te da una perspectiva de vida deportiva importante para el tenis".

El éxito de su tarea en la actividad no la mide con precisión "porque es algo difícil de saber. A mí me gusta que el público esté cómodo y cuando el balance es bueno, se puede hablar de éxito. Para uno, poder lograr estabilidad con la gente que trabaja es importante".

-¿Te genera felicidad que Diego Schwartzman haya decidido retirarse aquí?

-Es una alegría inmensa que lo haga en el Argentina Open. Acá se vivieron momentos que quedaron marcados, como el retiro de (Juan Martín) Del Potro, y no tengo duda que el del 'Peque' también será de esa manera, con la gente reconociendo toda su trayectoria. Por eso siempre la presencia de los argentinos es fundamental.

El último campeón del torneo, Facundo Díaz Acosta, se encuentra 79 en el escalafón, y por ahora no tiene lugar en el cuadro principal. Sin embargo, Jaite anticipó que si no logra ingresar por ranking, será invitado por la organización. "El merece tener un lugar por ser el campeón actual, y así será", dijo.

El Argentina Open se empieza palpitar desde estos días, para darles lugar a los locales y también a los que llegarán desde el exterior. "Muchos extranjeros -agrega Jaite- se sorprenden con la ciudad, ya que Buenos Aires les gusta mucho. Y otra cosa que les encanta es el fanatismo de los argentinos, la manera en que viven las cosas." La cuenta regresiva comenzó, y en pocas semanas se podrá percibir si todo lo que se presagia se cumple en el mítico club del barrio de Palermo.

