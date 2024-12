Luquitas Rodríguez lo hizo otra vez. El humorista que crece a pasos agigantados volvió a organizar un show -disfrazado de competencia de boxeo- que tuvo miles de personas en el estadio de Vélez y casi medio millón de espectadores en sus casas. Se trató del segundo evento de Párense de Manos, que junta a influencers y streamers para que se saquen las ganas en un ring, pero que lo completa con exhibiciones, por ejemplo, de Maravilla Martínez contra el exarquero Pablo Migliore.

Lo que más impacta de la jornada es justamente el crisol de público. Porque de esas casi cuarenta mil personas que pagaron la entrada, en su gran mayoría no podrían distinguir un uppercut de un cross. Pero poco les importó. Se hicieron presente para reírse de los chistes de los conductores de Paren la mano, un éxito que mezcla la magia de la radio con la novedad del streaming. Eso sí, un pequeño porcentaje de los que dijeron presente sí son del mundillo del box, no sólo Maravilla -que esta vez peleó y no hizo de comentarista- sino que también fue una gran vidriera para gimnasios y entrenadores que, con la excusa de preparar a los competidores, pudieron exhibir su laburo.

Y mientras en Vélez se veían algunos intentos de pelea -por ejemplo, el knock out del Turco García al Fabián “El Ruso” Kruszyn, padre de uno de los influencers con más seguidores jóvenes: Brunenger- lo que vieron alrededor de medio millón de personas fue una trasmisión -con un buena estética visual- orquestada vía Kick, una plataforma de streaming que quiere pararse de manos frente a dos gigantes como lo son Twitch y Youtube. Los internautas quedaron atentos a las peleas, pero más comentaron al backstage, ya sea para localizar a los famosos que posaban en el ringside, como también para reirse los chistes de Paren la Mano.

Tanto en Liniers como en miles y miles de casas, la gente se prendió al evento. Todavía resta definir quçe porción disfrutó más con los golpes dentro del ring, cuál lo hizo para tirar una carcajada un poco de los gags de Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca y quién disfrutó de este movimiento -que inauguró Ibai- que toma la nobleza del boxeo para un show de streamers. Será una división esteril: no le importa a nadie.