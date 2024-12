El Ejecutivo sacó adelante nomás el proyecto de construir un estadio multipropósito en el predio de la ex Rural, con la premisa de estrenarlo para los Juegos Odesur de 2026, y luego concesionarlo a 30 años, previo haber invertido en eso unos 10 millones de dólares. El Concejo municipal aprobó la iniciativa por mayoría del oficialismo y aliados, y la oposición del interbloque Rosario Sin Miedo. Y al cierre de esta edición, también la mayoría que lograba el oficialismo conseguía aprobar la ordenanza del Presupuesto 2025 que había enviado el intendente Pablo Javkin.

El proyecto del Rosario Arena prevé la construcción de un estadio con capacidad para 13 mil espectadores cuando se trate de espectáculos; y de 4.500 para eventos deportivos. Se construirá con un crédito que se le otorga al Estado provincial, y demandará una inversión de 10,5 millones de dólares. Su emplazamiento será en el predio ferial del Parque Independencia, la ex Rural, y deberá estar culminado para servir de sede de los Juegos Odesur 2026, que se realizarán en conjunto con las ciudades de Santa Fe y Rafaela.

La construcción del estadio Arena no tuvo objeciones más allá de algunas líneas que los ediles le sumaron a la iniciativa del Ejecutivo. La polémica estuvo en la concesión por 30 años a un inversor privado a determinar por licitación.

El asunto mereció un largo debate en el plenario de comisiones de Gobierno, Planeamiento, Obras Públicas y Ecología, que se extendió hasta entrada la noche, y que demoró la última sesión ordinaria del año hasta la madrugada.

El estadio servirá para los Odesur, y luego será concesionado. Los concejales incluyeron el deber del privado en transformarlo a su costo en un estadio con las características "Arena"; eso es una determinada acustización, instalación de escenario, etc. También incorporaron la obligación de realizar previamente un estudio de impacto ambiental, y que se priorice en la licitación los oferentes que garanticen la preservación de las viejas caballerizas, y del arbolado del predio.

Los ediles de Ciudad Futura intentaron separar en dos el expediente: el permiso para construir el estadio, por un lado, y la concesión por el otro y para más adelante. Pero no lo consiguieron.

"Al proyecto le falta mucha información y detalle como para aprobarlo así nomás. No hay ninguna necesidad para que en la última sesión del año y de madrugada se privatice un espacio importante de la ciudad cuando se lo puede discutir con tiempo. Hacerlo así es sumar opacidad y no la transparencia que requiere esto", indagó Juan Monteverde. Su compañera, Caren Tepp, preguntó detalles que el envío del Ejecutivo no contiene: "¿Cómo y quién fijará el canon al concesionario? ¿Municipalidad o provincia? Cómo vamos a aprobar sin saber qué se le dará al privado, sin conocer el pliego de licitación. La urgencia hoy es la construcción del estadio, y está bien que la votemos. Pero dejemos para el año que viene la discusión sobre la licitación. Estamos entregando un espacio tan importante por 30 años", alertó.

Fabricio Fiatti, en defensa del intendente, distinguió: "Solo estamos autorizando a que se licite la concesión, no estamos dictando los pliegos. Ahora es la oportunidad de una inversión histórica en un lugar donde varias veces se intentó y nunca se concretó".

Se le sumaron avales del PRO. Carlos Cardozo justificó las 3 décadas de concesión como "un estímulo importante para que venga alguien y se arriesgue. Hay jugadores de peso internacional que ya han consultado. Y la oportunidad de oro son los Juegos Odesur ahora", apuró.

Monteverde volvió a cargar con que ya el municipio, en tiempos de Miguel Lifschitz, ya había realizado una inversión de 5 millones de dólares. "Van a ser 15 millones en total, y luego se entregará por 30 años al sector privado", cuestionó. Y disintió con el lugar de emplazamiento: "Proponíamos la zona del Cruce Alberdi, porque el Parque Independencia es el pulmón verde de la ciudad y cada vez le ponen más cemento, sin mirada a largo plazo", observó.

A la hora de levantar la mano, el oficialismo consiguió la adhesión del PRO, La Libertad Avanza, el Frente Amplio por la Soberanía, Iniciativa Popular y parte de los bloques justicialistas. Rosario Sin Miedo (Ciudad Futura más otro sector del peronismo), votó en contra.