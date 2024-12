En una histórica Asamblea Universitaria se aprobó ayer la creación de una nueva unidad académica: la Facultad de las Ciencias del Movimiento Humano y el Cuidado. El Profesorado en Educación Física y la Licenciatura en Deporte serán las primeras carreras en comenzar a dictarse en el 2026. En el futuro están previstas licenciaturas en sistemas integrales de cuidado, nutrición, tecnicatura en acompañamiento de la persona mayor y otras disciplinas vinculadas al cuidado del cuerpo que se podrán incorporar en el futuro.

La última vez que se creó una facultad fue en 1987, cuando en base a la Escuela de Psicología que funcionaba en la Facultad de Humanidades y Artes, se creó la Facultad de Psicología. 37 años después, pasadas las 10 de la mañana del viernes 20 de diciembre, se decidió por unanimidad la creación de esta nueva Facultad que durante 2025 seguirá los trámites administrativos y académicos para formalizar su existencia, consolidar planes de estudio y así poder iniciar su primera cohorte en 2026.

En estos últimos años, se ha expandido la propuesta académica de la UNR de manera muy dinámica e inédita. En este contexto es que se propuso la creación de la Facultad de las Ciencias del Movimiento Humano y del Cuidado que tiene como misión alojar propuestas en educación y formación profesional de carácter interdisciplinario, basadas en una pedagogía solidaria, articulada a partir de problemas, y orientada al hacer reflexivo y crítico.

“La expansión académica de la UNR estos últimos 5 años no reconoce antecedentes en toda su historia. Nunca en tan poco tiempo se pusieron en marcha tantas nuevas carreras, nunca en tan poco tiempo se crearon tantas escuelas medias, nunca se diversificaron tanto los trayectos, incorporando propuestas innovadoras como oficios o la secundaria virtual. Me produce orgullo porque nuestra comunidad lo hizo posible en años muy complejos. Nos asiste la convicción profunda de saber que en cada propuesta nueva se garantiza el derecho a más jóvenes de formarse en las propuestas de la UNR, jóvenes que antes no pudieron porque sus aspiraciones no estaban contenidas en la Universidad. Y hacer posible esos sueños, sabiendo la potencia liberadora de la educación, es maravilloso. Crear una nueva Facultad, para alojar propuestas muy demandadas, era una deuda. Y después de 37 años pudimos saldarla”, señaló el Rector de la UNR, Franco Bartolacci.

El concepto de cuidado surge por el entramado de problemas y disciplinas que lo atraviesan tales como la vida saludable física y mentalmente, los abordajes sociales, los estudios de género, la política y el movimiento humano, entre otras, que aportaron a la producción de conocimientos e intervenciones sociales en relación con él.

En tanto, las ciencias del Movimiento Humano constituyen un campo interdisciplinario que hace aportes y al mismo tiempo se nutre de la promoción de la salud, no agotándose en ella. Así se aborda el estudio de las aptitudes para las prácticas deportivas adecuadas a las capacidades individuales, la educación física, la pedagogía, el mantenimiento y mejora del bienestar integral relacionado con el movimiento y las actividades de esparcimiento. Este campo apunta al incremento y sostenibilidad de la autonomía de las personas.

La secretaria del Área Académica y de Aprendizaje, Romina Pérez, presentó la fundamentación de la nueva Facultad y explicó que la organización institucional será interdisciplinaria: “Las distintas carreras que integrarán la Facultad desarrollarán una mirada interdisciplinaria e intersectorial para mejorar la calidad de vida del colectivo y aportar a la transformación social”.

“En cuanto a su organización institucional, se plantea una modalidad de organización académica innovadora que refleja los principales aspectos del proyecto: interdisciplinariedad, trayectorias flexibles, trabajo colaborativo de la docencia que evite las formas compartimentalizadas, desconectadas y con escasa integración. Esto permite mayor integración y optimización de los recursos humanos en materia de docencia e investigación, por una parte, y evitar la superposición o duplicación de espacios curriculares, por la otra; de manera tal que se pueda lograr una modalidad de trabajo colaborativa”, precisó Pérez.

“Este proyecto es también respuesta a una demanda de la sociedad que con su aporte nos sostiene. Una sociedad que espera y necesita de profesionales capaces de desarrollar una mirada crítica que aporte a la mejor calidad de vida de la población abordando las vicisitudes de la vida, no acotada a la integridad psico física, sino especialmente centrada en el desarrollo y en relación con todo aquello que contribuye al bienestar general de las personas”, agregó.

Actualmente la UNR está compuesta por doce facultades que asumen la formación de pregrado, grado y posgrado, el Centro de Estudios Interdisciplinarios orientado al posgrado, cuatro establecimientos de Enseñanza Pre-Universitaria y dos Polos Educativos, que ofrecen titulaciones de bachillerato y técnicas no universitarias. En el caso del Instituto Politécnico Superior y la Escuela Superior de Comercio se ofrecen también carreras terciarias.

“Todos las nuevas carreras están construidas en formatos modernos, más cortos, con más formación prácticas, más vinculadas a las necesidades del entramado socioproductivo de Rosario y la región. Son tan importantes que permitieron que por primera vez crezca tanto la cantidad de estudiantes de la UNR entre un año y otro. Y al mismo tiempo estamos los planes de estudio de las carreras existentes, con igual criterio. No solo es inédita la expansión académica de estos años, también lo es la profundidad de las reformas que estamos promoviendo, para que la Universidad cambie lo que necesita cambiar y esté más a tono con el mundo que vivimos. Estamos muy contentos y este es un hecho histórico, que nos confirma en lo que creemos. La mejor defensa de la Universidad pública es con la Universidad Pública abierta, generando nuevas cosas, reformando lo que haga falta. Es con más y mejor Universidad, en honor a la sociedad que nos sostiene con su esfuerzo y merece de la Universidad Pública su mejor versión”, finalizó Bartolacci.

La Asamblea también aprobó por unanimidad las memorias y el balance institucional y un documento sobre la situación del sistema universitario y científico.