La cena navideña viene con aumentos del 144 por ciento, indica la consultora Focus Market. En diciembre del año pasado, preparar una cena de nivel intermedio costó 58.154 pesos y esa misma mesa a diciembre de 2024 cuesta 141.770 pesos. Casi el doble contra un registro que ya acusaba altos valores, debido a la devaluación con la que Javier Milei inició su mandato. Las principales cadenas de supermercados ofrecen descuentos y horarios de atención extendidos para remontar el consumo, que acumula largos meses de caída, en contraste con el discurso oficial, que toma los últimos índices para extrapolar una recuperación que no se siente.

La consultora Focus Market releva desde 2015 el costo de una cena navideña para cuatro personas. Los diferentes menús se clasifican como Económico, Intermedio o Premium, que constan de un plato principal, postre, mesa dulce y brindis, en cada caso con once productos cada uno. El costo de la canasta navideña intermedia en 2024 subió 144 por ciento, es decir que los precios más que se duplicaron respecto a 2023. Pero el año anterior había aumentado un 228 por ciento, y fundamentalmente por la suba en el último mes, cuando los precios más que se triplicaron.

Dada la enorme suba de la inflación a fines de 2023 es que las familias argentinas no aprecian la desaceleración de los últimos meses como un cambio que hizo mella en su canasta de consumo: las privaciones que ocurrieron en los primeros meses del mandato de Milei no se recompusieron, a lo sumo no siguieron empeorando. Además el costo de los servicios fijos se lleva la mayor parte del consumo doméstico: servicios de luz, agua y gas, medicina prepaga, telecomunicaciones, educación, etc.

Para la canasta navideña queda poco margen pero aún así las familias hacen el esfuerzo por poner una mesa lo más completa. En el caso Económico del relevamiento de Focus Market el plato principal es un lechón, gaseosa, vino y ensalada de papa y huevo. El Postre es 1 kilo y 1/2 de helado y la Mesa dulce/Brindis consta de 1 pan dulce, 1 budín sin frutas, 1 garrapiñada, 1 turrón de maní, 1 ananá fizz y 1 sidra. El costo total son 87.127 pesos mientras que en 2023 esa misma mesa costaba 36.138 pesos, ya habiendo acusado del salto inflacionario con el que debutó Milei. La canasta subió 140 por ciento en 2024 y 196 por ciento en 2023.

En el caso de la mesa de menú Intermedio está formado por un plato principal con asado, gaseosa, vino y ensalada de papa y huevo. El Postre es 1 kilo de helado artesanal y la Mesa dulce/Brindis consta de 1 pan dulce con frutos secos, 1 budín con chips de chocolates, 1 garrapiñada, 1 turrón de almendras, 1 champagne y 1 espumante de fresas. El costo asciende a 141.770 pesos para cuatro personas, es decir una suba del 144 por ciento, contra el año pasado cuando valía 58.154 pesos y había acusado un aumento del 228 por ciento.

El menú Premium, en tanto, consta de un plato principal con peceto de novillo, gaseosa, vino y ensalada de papa y huevo. El Postre es 1 kilo de helado artesanal y la Mesa dulce/Brindis consta de 1 pan dulce con almendras, avellanas, nueces y frutas, 1 Stollen con almendras, pasas y naranjas, 1 Torta de frutos secos, 1 turrón español de yema c/maní, 1 champagne y 1 sidra premium. Su valor asciende a 235.651 pesos, es decir un aumento del 114 por ciento respecto a diciembre de 2023, cuando costaba 109.885 pesos y acusaba un incremento del 210 por ciento.

Las principales cadenas de supermercados lanzaron una serie de ofertas y promociones para reactivar el consumo, que no logra repuntar en la gestión Milei. La mayor novedad de estas fiestas pasa por la extensión de los horarios de venta, hasta las 2am con ofertas durante todo el día.

La estrategia de Coto incluye lo que definen como “noches digitales”, con descuentos en la compra online de electrodomésticos, juguetes e indumentaria. En tanto, Carrefour decidió ampliar su tradicional Black Carrefour --que llegará hasta el jueves próximo, con propuestas de 2x1 y hasta 80 por ciento de descuento en la segunda unidad--, y en forma paralela ofrecer horarios de atención extendido.