Los trabajadore afiliados a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, finalizó el año con un paro nacional por la falta de un acuerdo salarial que permita, a pesar de lo que diga el presidente Javier Milei, ganarle a la inflación. Según un comunicado del gremio judicial el cierre del año es "en plena lucha" porque la inflación acumulada alcanzó el 166 por ciento y las recomposiciones salariales conseguidas llegan al 113, 12 por ciento. "Para compensar esa pérdida hoy necesitamos un 24,86 por ciento de aumento", señaló el gremio a través de un comunicado.

Según informaron, la última actualización salarial fue del 2,5 por ciento en octubre, otro 2,5 por ciento en noviembre y del 2 por ciento para diciembre. Un aumento que el gremio de Piumato rechazó por considerarlo arbitrario e insuficiente frente al costo de vida del año que culmina.

El sindicato judicial considera que la pérdida salarial es cercana al 28 por ciento. De hecho la UEJN aseguró en un comunicado que el 2024 deja en claro que no se equivocaron "cuando decíamos que el plan que venía a implementar el nuevo Gobierno no tenía nada de novedoso, era la misma política de ajuste que implementó Martínez de Hoz en la dictadura y Cavallo en los 90". El gremio resaltó además que "pese a la amenaza represiva y el avance contra la independencia de la justicia, no claudicamos frente a la pretendida ‘convergencia’” de los salarios judiciales con el resto de la Administración Pública.