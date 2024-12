Los radicales parecen asistir impasibles a la pelea que va creciendo entre Javier Milei y Mauricio Macri. Después de la ruptura del bloque en Diputados, la UCR quedó dividida en dos grupos: los radicales con peluca, con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo y Rodrigo De Loredo a la cabeza, y los que están con Martín Lousteau y Facundo Manes. Ninguno de los dos grupos parece haber cambiado su estrategia ante la guerra incipiente entre el PRO y La Libertad Avanza. Los que se perfilan como aliados de Milei apuntan a armar listas conjuntas en sus distritos en 2025. Los que quedaron de la vereda de la oposición, avanzan hacia un armado "de centro" el año que viene, en algunos casos con sectores del PRO. "Nadie termina de entender donde va a terminar parado Macri, por eso tampoco hay demasiada reacción", indicaban a este diario en el centenario partido.

Los últimos días se vieron los primeros conatos de una pelea entre Macri y Milei que todavía no terminó de ser irreversible, pero que se alejó mucho del escenario de alianza en 2025 que había hasta hace un mes. Macri habló en público del "destrato" que sufren de parte del entorno del presidente. Santiago Caputo respondió con un bazookazo: se llevó a Diego Kravetz del gabinete porteño y detonó una crisis en el seno de la jefatura de Gabinete de la gestión de Jorge Macri.

Ante este escenario, del sector de Martín Lousteau solo surge una reacción: preparar pochoclos. "Nos cagamos de risa", es lo que dicen a este diario en el entorno del titular de la UCR. Ya concretada la ruptura con los aliados de Milei dentro de su partido, el dirigente considera que las alianzas o peleas entre Macri y Milei no podrían tenerlo más sin cuidado. A lo sumo, dividen un voto que no es el que va a ir a buscar él.

Lousteau, junto con Facundo Manes, apuestan a construir un frente de centro, que apunte a sumar a los sectores desperdigados hoy de Miguel Angel Pichetto, Margarita Stolbizer, Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta. Un frente que podría llegar a tener alguna representación en 2025, pero que sobre todo está pensado para 2027.

El principal área donde deberá haber definiciones de este grupo es en el AMBA. En la Ciudad, Lousteau la tiene difícil: si realmente hay candidaturas de peso de LLA y el PRO (por ejemplo, Karina Milei y Mauricio Macri presentándose para senadores) es probable que se coman gran parte del electorado, dejando poco lugar para otras opciones. Ahí terciará, además, alguna forma de Unión por la Patria. Lo que tiene claro Lousteau es que está descartado un acuerdo con el kirchnerismo y con el mileismo.

En la provincia de Buenos Aires, la división de la UCR probablemente dé lugar a candidaturas separadas. Por un lado, Maximiliano Abad buscará un acuerdo con el PRO y con sus dirigentes Cristian Ritondo y Diego Santilli. Y, del otro lado, Facundo Manes irá por afuera de ese acuerdo (si es que decide presentarse). En su armado, podrían entrar los sectores de Emilio Monzó, los peronistas cercanos a Schiaretti, además de los que responden al radical Emiliano Yacobitti.

"Por su cercanía con Macri, al que más lo puede afectar esto es a De Loredo", le regalan desde la UCR opositora.

Los radicales con peluca

Los sectores que quedaron dentro del bloque con De Loredo no cambiaron demasiado su estrategia, que consiste en ir derecho a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. "Si es sin el PRO... pues tanto mejor, quizás haya más lugares en las listas", fantasea un correligionario. No es seguro que la lapicera de Karina Milei funcione así.

Pero como es una elección distrital, el panorama de alianzas varía muchísimo de provincia a provincia y hoy, además de poco claro, es sumamente heterogéneo. Algunos ejemplos:

*Mendoza: Cornejo tiene decidido ir con La Libertad Avanza, pero esto no significa que estén en una condición de igualdad. "Los libertarios no tienen nada en Mendoza y Cornejo decide las listas, no está claro cuanto lugar les piensa regalar", indican quienes conocen en paño.

*Córdoba: de igual manera, De Loredo quiere cerrar en Córdoba para encabezar la lista conjunta con LLA. Pero ahí tiene un problema mayor: Karina Milei tiene allí a Gabriel Bornoroni, que es -además- el jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados. Y su sector no le quiere dar la cabeza de lista a De Loredo. No está claro cuánto afectará esa negociación la intervención (o no) del PRO en Córdoba, donde el que juega es Luis Juez y se mueve con autonomía de Mauricio Macri para cerrar alianzas.

*Santa Fe: Maximiliano Pullaro está organizando un frente amplio, con distintos partidos, pero más en la línea de Lousteau y Manes. Es dudoso que incluya a La Libertad Avanza. No se guía por lo que pase con Macri.

*Chubut y Entre Ríos: donde los radicales dependen más de lo que decida el PRO es en los distritos que gobierna. Pero allí hay que tener en cuenta otro dato: ni "Nacho" Torres, ni Rogelio Frigerio tiene pensado comprarse las internas nacionales de Macri con Milei para lo que serán sus frentes provinciales. Si Frigerio decide sumar a La Libertad Alianza a su armado de 2025, será en función de acuerdos locales (o, si decide no sumarla, de resistencias de sectores peronistas y radicales de su gobierno). Pero no de lo que determine Macri a nivel nacional. La idea es provincializar la elección.

En líneas generales, entonces, con la heterogeneidad que por ahora muestra una elección por provincias, el radicalismo con peluca se muestra impasible ante lo que haga Macri. Sus planes no se ven alterados, según dicen, por las decisiones que tome el ex presidente.