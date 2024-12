En la última sesión ordinaria de este año del Concejo Deliberante de Salta, se aprobó el proyecto de Presupuesto General para el ejercicio 2025, por un monto de $173.815.689.311,53 a aplicarse en la ciudad de Salta.

El Plan de Obras Públicas de la comuna capitalina incluye proyectos de pavimentación, bacheo, construcción de cordón cuneta, sistemas de desagües pluviales, obras eléctricas y civiles, refacción y construcción de plazas, entre otras.

Asimismo, se autorizó a la gestión del intendente Emiliano Durand a reconstruir el pavimento en la avenida Combatientes de Malvinas y otras arterias principales de la zona sur de la ciudad.

La informante del proyecto fue la edila Alicia Vargas (VPS). Reseñó que el cálculo de los recursos del presupuesto general para el ejercicio 2025 está estimado en 173,815 millones de pesos. En relación a los gastos corrientes, detalló que "entre los años 2023 y 2024 disminuyeron casi un 10% y para 2025 se prevé una reducción adicional del 3%".

En lo que respecta al personal, destacó que "los aumentos se prevén respetando las paritarias, por encima de la inflación, mejorando los lugares de trabajo y reequipando a la Municipalidad". Vargas también se refirió al gasto en publicidad y propaganda, consignando que "en 2023 representó más del 3% del presupuesto, mientras que en 2024 no alcanzó el 2%, y se estima que en 2025 se mantendrá este porcentaje".

En relación a maquinarias y bienes de capital, sostuvo que en 2023 se invirtió un 0,03% del presupuesto (equivalente a 13 millones de pesos), en 2024 un 0,62% (equivalente a 840 millones de pesos), y se estima que en 2025 la inversión superará los 2,300 millones de pesos, es decir, un 1,35% del presupuesto.

Respecto a obras públicas, detalló que en 2023 se asignó un 14,72% del presupuesto, y en 2024 se destinó el 23%, con una inversión de más de 31,000 millones de pesos. Para 2025, se calcula que la inversión superará los 45,000 millones de pesos, lo que representaría aproximadamente uno de cada tres pesos.

Vargas resaltó que la actual intendencia y su equipo "asumieron el cargo con una deuda de más de 7,000 millones de pesos y sin recursos suficientes para afrontar los gastos inmediatos, como sueldos, aguinaldos y vencimientos". Aseguró que, sin embargo, este año se cerró "con un equilibrio fiscal y el mayor porcentaje de inversión en obras públicas de los últimos años".

El proyecto fue aprobado por la mayoría oficialista y sólo contó con los votos en contra de los concejales Pablo López (La Libertad Avanza), Agustina Álvarez Eichele y Elicea Sarapura (Juntos por el Cambio).

"El esfuerzo lo hace el ciudadano"

Al fundamentar su voto en contra la concejala Agustina Álvarez dijo que la aprobación de este presupuesto resultaría incoherente después de haber votado en contra de la Ordenanza Tributaria. Subrayó que el aumento de más del 450% en la tributaria municipal, desde los 84 pesos en diciembre pasado hasta los 480 pesos en la actualidad, es una realidad que afecta directamente a los ciudadanos.

Según Álvarez, este incremento impositivo es una carga que no se puede ignorar, especialmente en un contexto de crisis económica.

También cuestionó las comparaciones entre el presupuesto de 2023 y el proyectado para 2024, destacando que los aumentos en términos porcentuales no son comparables a la magnitud real de los recursos destinados, particularmente en áreas como publicidad y propaganda. En su opinión, el presupuesto no refleja un esfuerzo proporcional de la Municipalidad, sino que es la ciudadanía la que soporta el peso de los impuestos: "El Ejecutivo no hace ningún esfuerzo, el esfuerzo lo hace el ciudadano que paga sus impuestos".

Además, criticó la falta de inclusión de áreas clave como semaforización, alumbrado público y espacios verdes. “Si no tiene en cuenta estas cuestiones, es porque no tiene en cuenta la realidad de Salta y los salteños”, expresó.

También advirtió sobre lo que consideró una de las principales falencias del presupuesto: la posibilidad de mover el 50% de las partidas. Según la edila, esta medida otorga al Ejecutivo la facultad de redistribuir los fondos a su discreción, lo que convierte al presupuesto en un "cheque en blanco". Aseguró que esta flexibilidad permite que se financien partidas no esenciales, como la publicidad, en detrimento de obras públicas necesarias para el bienestar de la comunidad.

"Cada uno de nosotros que alquila un departamento, compra un auto, ingresa a un nuevo trabajo o cualquier decisión trascendente que tome en su vida y genere efectos en manera directa o inmediata tiene en cuenta hasta los detalles más minuciosos, ninguno firmaría un contrato de alquiler sin saber de cuanto va a ser el aumento, nadie lo haría, entonces si buscamos esa seguridad y esa garantía cuando se trata de lo nuestro por qué no lo hacemos cuando se trata del municipio", ejemplificó.

"Bajar los gastos corrientes"

El proyecto de presupuesto 2025 fue presentado por el Ejecutivo Municipal ante los ediles el 9 de diciembre. El secretario de Hacienda, Facundo Furió, explicó que la propuesta se hizo teniendo como referencia un crecimiento del PBI nacional del 5%, una inflación anual del 18.3% y un dólar estadounidense a $1207 pesos. Eso conllevó a que la Municipalidad de Salta destinara un total de $170.801.899.248 mil millones de pesos para el período 2025.

Furió dijo que uno de los objetivos para el segundo año de gestión es "bajar los gastos corrientes para direccionar estos recursos a inversiones de capital". En ese sentido, aseguró que seguirán "recuperando plazas, pavimentando y mejorando aspectos esenciales para el buen funcionamiento de la ciudad", por lo que en 2025 destinarán un 30% de los recursos presupuestados a inversiones de capital.

La gestión municipal sostuvo que para continuar con la respuesta a vecinas y vecinos necesitan tener "un presupuesto aprobado, con los lineamientos de equilibrio fiscal y previsibilidad en el gasto". Insistió en que el presupuesto es una herramienta de gran importancia para que la ciudadanía, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas "puedan controlar la ejecución y buen cumplimiento".

Con respecto a los aportes y acompañamiento de la provincia, están contemplados en los lineamientos 2025 definidos por el Ejecutivo municipal. Esto, en un contexto en el que la Nación todavía no tiene un presupuesto para el próximo año y los recursos coparticipables nacionales no son más que los establecidos por ley. “Es decisión del municipio y la provincia contar con presupuesto”, sostuvo Furió.