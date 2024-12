Por una pérdida de oxígeno este martes debieron evacuar a los trabajadores del Hospital Durand. El daño fue reparado inmediatamente, pero el personal del hospital advierte que se produjo por la falta de mantenimiento de la empresa y de control del Gobierno de la Ciudad.

"No hay un control y hay ciertas cosas que se tienen que cambiar a tiempo para que no suceda esto. Por suerte, no sucedió una explosión porque sino hubiese sido una catástrofe", declaró el enfermero y delegado de ATE en el Durand, Héctor Ortiz, en diálogo con la 750.

Fue una rotura en un disco de presión que cierra la válvula del tanque de oxígeno en cuestión, que contenía aproximadamente 30 mil litros de oxígeno y eso generó una pérdida importante.

"Pedimos que el Gobierno de la Ciudad actúe", reclamó Ortiz, quien exigió que se produzca un seguimiento por parte del Ejecutivo porteño e incluso del Ministerio de Salud a cargo de Fernán Quirós para comprobar el estado de estos equipos que pueden producir graves accidentes.

Con este episodio, la situación precaria del Durand suma otro capítulo en la larga lista de acontecimientos ocuridos en el último tiempo que demuestran el estado cada vez más endeble de la institución por falta de atención de las autoridades y recortes presupuestarios.

"Hay problemas también en otros hospitales, que no se animan a denunciar por presión o amenazas. Muchos de los que denunciamos fuimos cesanteados, pero la Justicia nos ha reincorporado", reveló el delegado de ATE en Escuchá Página 12.

Y concluyó: "Esto pudo ser gravísimo. Las empresas tienen que estar controladas, no podemos dejar que se controlen por sí solas porque, evidentemente, no lo hacen".