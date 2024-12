Durante las fiestas, los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de compras digitales y el ánimo navideño para engañar a los usuarios y robarles información. En plataformas como WhatsApp y redes sociales, se están difundiendo estafas, como sorteos falsos de marcas conocidas como Arcor, Farmacity y Coca-Cola, con el fin de obtener datos personales y financieros.

En los últimos días, miles de usuarios recibieron mensajes de WhatsApp sobre un supuesto sorteo navideño de Arcor que promete un iPhone 16 a cambio de completar un cuestionario y compartir un enlace con contactos. Sin embargo, se trata de un caso de phishing. Este tipo de estafa imita la identidad de una empresa para sustraer información sensible, como datos bancarios o personales.

Desde Arcor aseguraron que no hacen sorteos de este tipo ni solicitan datos a través de mensajes no oficiales. Por ello, es fundamental estar atentos a este tipo de mensajes y desconfiar de aquellos que soliciten información sensible sin pasar por los canales oficiales.

Farmacity y Coca-Cola, blanco de ciberdelincuentes

Otro caso reciente involucra a Farmacity. A través de WhatsApp, los estafadores distribuyen un enlace para un supuesto cuestionario que ofrece un premio de $300 mil. Al igual que en el caso de Arcor, esta estafa utiliza técnicas de phishing y una página falsa que imita el diseño oficial de la compañía. Desde Farmacity aclararon que sus comunicaciones solo se hacen mediante sus canales oficiales y que el enlace en cuestión es fraudulento.

En Facebook, Coca-Cola fue usada para promocionar un "sorteo fantasma" que promete efectivo y vales de compras. La página que difunde la promoción fue creada recientemente y carece de información verificable o bases legales. En este sentido, la empresa reiteró que todas sus promociones se comunican únicamente a través de sus cuentas oficiales verificadas.

Cómo protegerte de estas estafas digitales

Para evitar ser víctima de estos engaños durante las fiestas, es importante tomar las siguientes precauciones:

No responda correos electrónicos ni mensajes que pidan datos personales.

No haga clic en enlaces sospechosos, aunque parezcan provenir de fuentes confiables.

Verifique siempre los canales oficiales de las empresas antes de interactuar con promociones o sorteos.

Proteja su información personal utilizando contraseñas seguras y cambiándolas periódicamente.

Observe con atención los detalles de los mensajes: errores ortográficos, URLs extrañas o logos pixelados suelen ser señales de alerta.

Recuerde que ningún banco u organización legítima le pedirá datos confidenciales por correo o redes sociales.

La prevención y el conocimiento son tus mejores aliados para disfrutar de una Navidad segura.

