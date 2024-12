En medio de una incipiente crisis por la decisión del presidente Javier Milei de abrir las importaciones de manera indiscriminada y justo cuando el Gobierno dice terminar el año con una economía creciendo, uno de los industriales más importantes del país alertó sobre lo que se viene en materia de crisis y dejó un mensaje muy concreto sobre la estabilidad del modelo libertario: "Visualizamos período muy complejo para la economía argentina. Sabemos que en algun momento algo va a pasar, no sabemos si en 6 meses un año y tres años, pero va a pasar, porque hay algo que no encaja correctamente", expresó Claudio Drescher, el textil que es dueño, entre muchas empresas, de las firmas Caro Cuore, Jazmín Chebar.

Uno de los textiles más grandes del país aseguró además que "hasta Macron" (presidente de Francia) está preocupado por el efecto de las importaciones chinas y contó una anécdota increíble que ocurrió con un alto funcionario del Gobierno de Macri, que le sugirió producir en China antes que hacerlo en Argentina.

Drescher, uno de los pocos dueños que hablan críticamente de este modelo y de su impacto negativo para la producción nacional, fue invitado al streaming La Fábrica Podcast, un armado de empresarios jovenes entre los que destacan Tomás Karagozian, Oliver Maltz. Román Guajardo y Valentino Romano. Uno de los streamings del año por el que han pasado gigantes de al industria como Hugo Sigman, Javier Madanes y Martín Castelli, dueño de Todo Moda. Allí, Drescher pintó un escenario futuro de mucha complejidad. Antes de eso, recordó que con el gobierno anterior "estábamos en una especie de tobogán, con una inflación insólita, un dólar ficticio", para luego introducir lo que pasó con Milei.

"En el 24 sabíamos que iba a haber un ajuste, ya en el pronóstico de ventas habíamos dicho un menos 20. Todo el año cerró menos 20, estamos en diciembre, hoy analizamos el número de ventas. Lo que pasó en Argentina en enero, febrero y marzo yo no lo viví en 40 años. En diciembre alguien bajó la cortina y dijo ´no existimos más´, se paralizó la venta de un día para el otro, fue mágico, mirá que he visto todas las crisis argentinas, pero esto no lo vi jamas", expresó.

En la misma línea, agregó que "nostros, en invierno, arrancamos con menos 34 de ventas, menos 34! ese número te voltea una compañía. Después pudimos repuntar, pero hoy estamos en menos 20 en unidades vendidas. El 2024 fue realmente malo". A continuación, trazó lo que él observa que puede pasar para su empresa y, además, dio un diagnóstico de la situación general que es interesante y diferente del resto de las miradas, sobre todo porque viene de un empresario que paga salarios, está en el día de las empresas y mira el contexto.

"Para el 2025 -dijo- estamos pensando en un menos 12 por ciento en las ventas, todo se ha estabilizado en el drama, la situación no mejoró, se acomodó, se acomodó en el drama. Estamos calculando un 25 complejo, con menos márgen. Visualizamos un período muy complejo para la economía argentina". Después de eso, hasta se animó a ir un paso más allá al manifestar que "sabemos que en algun momento algo va a pasar, no sabemos si en 6 meses un año, pero va a pasar, porque hay algo que no encaja correctamente".

El conflicto de las importaciones

Drescher se metió, además, en el tema de las importaciones, en las que Milei ha decidido una apertura total. "Hasta Macron habló de peligro de Shein", dijo respecto a la marca textil china que imita a Zara en todo el mundo, a precios ultra bajos. Y agregó que "hoy el sudeste asiático está cambiando y desarrolla sus propias marcas, no fabrica para occidente. Y te lo llevan a tu casa puerta a puerta. Macron advirtió que le entra mucho puerta a puerta y le afecta a la industria de la moda francesa y pide cuidarse de eso".

En esa línea, aclaró que "todo el mundo está cuidándose de qué pasa con China. Acá hay un desconocimeitno total de estos temas, les han sacado los costos de referencia al puerta a puerta. Están ingresando prendas que pagan arancel sobre un precio de 1,2 dólares, llegaron un millón y medio de prendas así, de un solo importador. Tengo los datos. Hasta De Pablo (Juan Carlos, uno de los economistas fetiches de Milei) cuestionó el puerta a puerta".

A continuación, se expresó a favor de una economía abierta, pero aclaró que "nosotros pensamos una economía con remuneraciones, trabajo formal, la industria no le roba a nadie, el que dice eso no entiende". La referencia fue para Milei, quien en la UIA aseguró que "la industria le roba al campo".

"Vos no sos el embajador chino"

En este mismo sentido de las importaciones, Drescher recordó una anécdota increíble con un funcionario del macrismo. "Cuando yo voy a China, hablo con el ministro de Producción de la Argentina de aquel momento, con Francisco "Pancho" Cabrera, y le digo: mirá, me estoy yendo a China a vender y a llevar mi marca. Y él me dice: "Por qué no producis en China?". Y le digo "no, pero esperá, Pancho, vos sos el ministro de Producción, no sos el embajador chino. Lo que yo hago no se puede hacer en China, este producto allá es muy dificil de hacerlo, nadie lo va a querer hacer porque es otro volumen. Esto fue exactamente en marzo del 2018, diez días depsués, se devalúa la moneda y pasa de 20 a 40".

Cabrera recogió el guante en la red social X y terminó confirmando la anécdota, en vez de negarla. "Claudio, una lástima que faltes a la verdad porque siempre te traté con respeto. Estábamos hablando del modelo de Zara y otras empresas globales, de exportar diseño al mundo, y te consulte sobre la posibilidad de, como ellos, producir desde Asia para todo el mundo", dijo Cabrera en X.

Agregó que "Zara tiene 160.000 empleados en el mundo y 15.000 empleados en España. ¿Nada mal, no?. La charla iba en línea a pensar el futuro de un sector textil argentino mas competitivo. Pero al parecer, como en ese momento, no te interesa ese debate. Solo defender tus intereses personales. Una lástima tu deshonestidad en este caso", concluyó.