El exitoso productor discográfico Richard Perry murió el martes pasado en Los Ángeles a los 82 años. A lo largo de su carrera, fue el responsable sonoro de varios hits de la música pop, con "You're So Vain", de Carly Simon, como mejor ejemplo. Pero no se agotaba en ese género la capacidad de Perry: estuvo detrás de una obra maestra como Safe as Milk (de Captain Beefheart and His Magic Band), y clásicos como Stoney End (Barbra Streissand), Nilsson Schmilsson (Harry Nilsson), y Ringo y Goodnight Vienna (Ringo Starr).