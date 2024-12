El secretario General de Apinta, la Asociación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mario Romero, lamentó la venta del inmueble del organismo por parte del Gobierno de Javier Milei y afirmó que 140 trabajadores quedaron a la deriva y a la espera de una reasignación en otros edificios oficiales.

“A pesar de que hicimos presentaciones desde el gremio para la suspensión del remate, el 23 se inició y nos informaron que el recurso se había rechazado”, sostuvo Romero en diálogo con la 750.

El histórico edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en pleno corazón de Palermo, fue subastado al mejor postor por USD 18,5 millones. El inmueble, que alguna vez albergó a los cerebros más brillantes de la innovación agropecuaria, ahora se convertirá, claro, en un conjunto de lofts de lujo y oficinas, porque, según parece, el mercado inmobiliario es más "productivo" que la ciencia.



“Este Gobierno pasó por arriba todas las legislaciones, todos los jueces, y avanzó en el remate. Nosotros denunciamos que había una intencionalidad de que la venta fuera direccionada a algún amigo del poder”, remarcó el gremialista.

“Le mandamos notas a IRSA y no estuvo en el remate. Habría que preguntarse por qué, quizás por un ilícito del que no quisieron estar pegados. Son 140 trabajadores del INTA que van a ser reasignados a otros edificios del organismo, pero no sabemos aún en que condiciones”, cerró.