TEATRO

Un poyo rojo

Mezcla de acrobacia y comicidad, se trata de un cruce entre la danza, el deporte y la sexualidad. “Una obra que, a partir del lenguaje corporal, explora los límites del lenguaje contemporáneo, en respecto del movimiento y sus posteriores interpretaciones”, es como se presenta. “Una provocación, un impactante abanico al respecto de las posibilidades físicas y espirituales del ser humano”. Nacida en 2008, durante la creación casual de un número de varieté que Luciano Rosso y Nicolás Poggi realizaron en el Centro Cultural Laboratorio de Buenos Aires, la obra pegó el salto a España en 2010. Convertida en un suceso internacional del teatro físico, Un poyo rojo lleva quince años ininterrumpidos de giras por 30 países, completando más de mil funciones. Son apenas siete las que harán Rosso y Poggi, con dirección de Hermes Gaudo, en este regreso porteño y veraniego.

Desde el 14 de enero, martes y miércoles a las 20, en el teatro Metropolitan. Entrada: desde $21500.

Habitación Macbeth

A través del cuerpo de un actor encontrado en la fosa del teatro, las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth para el goce, deleite, y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate, vulgarmente conocida como El Público. Pompeyo Audivert regresa para una quinta temporada de esta exitosa versión unipersonal que lleva la actuación a una situación extrema, a un pulso de vértigo y deslinde, mostrando el esqueleto que sostiene la tragedia shakespeareana como un fenómeno paranormal de naturaleza metafísica. Luces de Horacio Novelle, con asistencia de Ana Heilpern; escenografía de Lucía Rabey; y música y chelo en vivo de Claudio Peña.

Desde el 4 de enero, sabado y domingo a las 20.30, en el teatro Metropolitan. Entrada: desde $20500.

MÚSICA

Everybody Hurts

Un año después de su versión de “Perfect Day” de Lou Reed, Al Green está de regreso con otro cover, en este caso el clásico de R.E.M., originalmente editado en 1992. “Everybody Hurts” formó parte en su momento del disco Automatic for the People, que terminó de convertir al grupo en un suceso internacional, mas allá del rock alternativo en el que había nacido. Como no podía ser de otra manera, Michael Stipe celebró la versión: “No podríamos sentirnos más honrados, más halagados, más humildes”. La aparición de este simple no anticipa ninguna próxima novedad por Green, que acusa 78 años. Sus últimos años de actividad continuada fueron los de su último regreso, que entregó los admirables discos I Can’t Stop (2001), Everything’s OK (2005) y Lay It Down (2008). El cantante, que antes que nada sigue siendo un Reverendo, declaró sobre esta nueva versión: “Realmente podía sentir la pesadez de la canción y quería inyectarle un toque de esperanza y luz”.

Soundtracks 2024

Jackson Souvenirs es el dúo de post-rock psicodélico instrumental formado por Javier Diz (periodista, baterista de Jaime sin Tierra y Los Mundos Posibles) y el músico y productor Norman Mac Loughlin (Mi Pequeña Muerte, El Robot Bajo el Agua y productor e ingeniero de sonido). Soundtracks 2024 recopila la música que la dupla compuso para distintas bandas de sonido a lo largo de este año: la película Nancy, de Luciano Zito; Lava 2: el nuevo show del Narciso, de Ayar Blasco; Lo que se pierde se tiene para siempre, obra de teatro basada en cuentos de Alejandra Kamiya; y Subacuática, obra dirigida por Fernanda Ribeiz y Luciano Cáceres, escrita por Melina Pogorelsky. La grabación, mezcla y mastering estuvo a cargo de Mac Loughlin en su Estudio Daktari y la producción es de Jackson Souvenirs.

ONLINE

El juego del calamar 2

Fue el gran éxito de Netflix cuando la pandemia todavía mantenía a las poblaciones globales con encierros intermitentes, generando memes, frases e iconografías diversas. La serie coreana está de regreso con la segunda temporada y, como era de esperar, nuevos juegos mortales para un grupo de personas dispuestas a dejarlo todo con tal de hacerse con el botín de varios miles de millones de wones. La trama comienza exactamente tres años después de los episodios originales, con el sobreviviente Gi-hun renunciando a iniciar una nueva vida en los Estados Unidos y dispuesto a meterse de nuevo en la competencia. El guionista y creador de la saga Hwang Dong-hyuk declaró que los de la nueva temporada siguen siendo “juegos infantiles simples con los que muchos niños en Corea crecieron jugando. Recuerdo estar en el set y recordar mis días de infancia. En muchos países diferentes alrededor del mundo, habrá algún tipo de versión similar a estos juegos que probablemente hayas jugado cuando eras niño”.

No digas nada

La historia de Brendan Hughes, Gerry Adams y las hermanas Dolours y Marian Price, miembros del Ejército Republicano Irlandés (más conocido por sus siglas en inglés IRA) es retratada a través del prisma de la ficción en esta miniserie disponible en Disney+. A lo largo de nueve episodios la saga va y viene en el tiempo, desde los años 70 a un presente en los 90, registrando avatares e incidentes del grupo terrorista y el accionar de la inteligencia británica. Una cuestión en particular atraviesa la trama de punta a punta, permitiendo la crítica a los límites de la lucha armada: el secuestro y muerte de Jean McConville, una ama de casa y madre de cuatro hijos acusada injustamente de colaboracionismo.

CINE

Popular tradición de esta tierra

Sigue en cartel, exclusivamente en Malba Cine (Av. Figueroa Alcorta 3415) el último largometraje de Mariano Llinás, segunda entrega de su saga dedicada al cantor Ignacio Corsini y un millón de derivas narrativas. Hoy a las 18 podrá verse este particular ensayo –que es documental y ficción, entre otras cosas más– en el cual el director de La flor y sus dos colegas del Comando Corsini –Agustín Mendilaharzu y Pablo Dacal– recorren las rutas bonaerenses reflexionando sobre el mundo campero y las melodías del no tan célebre cantautor italiano. “Imaginé una película sobre las rutas. Me di cuenta de que la figura de Corsini implicaba tener una especie de aliado para incursionar en experimentos, pequeños juegos. Es una forma de llevar adelante pequeños intereses, caprichos, búsquedas, que son demasiado frágiles para incluirse en una película propia, pero que se albergan gracias a Corsini, que es una especie de Virgilio que nos lleva por esos territorios”, declaró Llinás respecto de su última obra.

Bagman: el espíritu del mal

El planteo es sencillo: el protagonista regresa a la casa familiar, donde su infancia se vio atenazada por una presencia inquietante que el paso del tiempo transformó en un recuerdo traumático. Pero a poco de instalarse allí con su familia, el joven esposo y padre descubre que “El hombre de la bolsa”, especialista en raptar menores, podría no ser un simple cuento para asustar niños, y que las pesadillas que lo acechan todas las noches están a un paso de hacerse tremebunda realidad. Colm McCarthy, el director de la celebrada Melanie: Apocalipsis Zombi, entrega un relativamente efectivo relato de terror apto para toda la familia que llega a las salas de cine justo entre ambas fiestas de fin de año.

TV

Criminal Minds

La serie policial estadounidense va en camino de ser una de las más longevas dentro del género: la señal AXN está de estreno con su temporada número diecisiete, luego de un hiato de un par de años sin producirse. Como siempre, el foco está puesto en la Unidad de Análisis de Conducta, una sección del FBI ubicada en Virginia y dedicada a realizar complejos perfiles psicológicos, tanto de los criminales como de los posibles escenarios que estos generan. Los nuevos episodios incluyen relucientes desafíos, como la aparición de un particular grupo de asesinos seriales que parecen trabajar en forma colaborativa. La actriz invitada en varios capítulos es Felicity Huffman, famosa por su papel en Desperate Housewives y el papel central en la película Transamérica. La sinopsis oficial afirma que es precisamente su personaje el que “mantiene una tensa relación con David Rossi (Joe Mantegna), uno de los ejes que dota a la trama de sus buenas complicaciones emocionales”.

Lunes a las 22.55, por AXN.

Dulces con historia

En estos días de pan dulce, turrón y otras delicias dulces, la señal El Gourmet regala este programa destinado a abrir el apetito por los azucares. Las diversas entregas recorren pastelerías que llevan abiertas más de cien años, analizan la producción de dulces únicos y también la indispensable sabiduría dulcera trasmitida de generación en generación. El espectador puede así descubrir las fascinantes historias que hay detrás de las confiterías más emblemáticas de España, y cómo se elaboran y presentan a los potenciales clientes esas especialidades que les han dado fama y prestigio. En otras palabras, uno de esos shows televisivos para chuparse todos los dedos.

Martes a las 20.30, por El Gourmet.