El Comité Ejecutivo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) decidió este jueves anular dos bajas de categoría y una desafiliación.

Los dos descensos que se anularon fueron en el fútbol femenino: debían ser cuatro equipos los que perdían la categoría, pero finalmente pasaron a ser solamente dos.

De esta manera, Rosario Central mantendrá su lugar en la Primera División y el otro será Huracán, en tanto que Estudiantes de Buenos Aires y Excursionistas serán los que descenderán.

“A solicitud de la Comisión de Fútbol Femenino, por considerarlo apropiado para la consolidación y desarrollo de la disciplina, el Comité Ejecutivo aprobó reducir de cuatro (4) a dos (2) los descensos de la temporada 2024”, comunicó la entidad.

El torneo, que tuvo a San Lorenzo como último campeón, mantendrá entonces 18 equipos y los nuevos serán Talleres de Córdoba y Vélez, que lograron el ascenso a la máxima categoría.

En tanto, la otra decisión que tomó el Comité Ejecutivo estuvo relacionada con la anulación de la desafiliación de Deportivo Paraguayo, que había terminado último en la Primera C y en esa categoría no hay descenso, por lo que como colista quedaba inhabilitado por un año y no podía jugar. Sin embargo, también aquí hubo marcha atrás.

“A pedido de la Divisional Primera C y atendiendo las razones invocadas, el Comité Ejecutivo aprobó dejar sin efecto, para el 2024, la desafiliación temporaria del Club Atlético Deportivo Paraguayo, el cual continuará participando en los certámenes de Primera División de la Categoría Primera C en el año 2025”, explicó el organismo.