El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, supervisó este viernes las tareas de vaciado y limpieza de bienes secuestrados que se encontraban en dependencias de la comisaría 12 de Rosario, tarea que estuvo a cargo de personal de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), encargada de la gestión de estos bienes, sujetos a decomiso.

“Se hizo un operativo y encontramos efectos que estaban desde que entregamos la gestión, hace 5 años. Una de las celdas estaba llena de porquerías”, graficó Cococcioni. Explicó que este lugar, como tantos, se fue llenando y por falta de gestión de la Aprad en los últimos años, "todas las comisarías de los barrios y las adyacencias se fueron convirtiendo en depósitos de vehículos y efectos que, al no tener ninguna utilización, con el paso del tiempo se transformó en chatarra, en basura, en fuente de contaminación y de alimañas, así que hoy se hizo un trabajo muy importante, continuando con todos los operativos de vaciado y limpieza de dependencias policiales y de compactación”.

En ese sentido, el ministro de Justicia y Seguridad remarcó que “este año aumentó el ritmo de crecimiento de la población penal: metemos presos a los delincuentes un 50 % más rápido que el promedio de los años anteriores y, hasta que en marzo próximo contemos con nuevas plazas en el Complejo Penitenciario Rosario, es importante mejorar y aprovechar los espacios que hay”.

Reconoció que “los espacios de las comisarías no son nuestros preferidos, porque son lo menos seguros, pero acá una de las celdas, por ejemplo, estaba abarrotada de motos y bicicletas. Eso se retiró, así que a partir de hoy también nuestra policía recuperó un lugar para seguir haciendo lo que le pedimos”.

No obstante, el funcionario admitió que “esta limpieza que realizamos en las comisarías no va a resolver el problema de los presos y de la sobrepoblación, pero nos va a permitir optimizar esta permanencia transitoria del detenido hasta que sea transferido a un establecimiento penitenciario para el alojamiento permanente, algo que desde marzo ya no va a ser un problema”.