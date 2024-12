La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el "regalo de Navidad" que le hicieron al expresidente Mauricio Macri al habilitar -como pedía el exmandatario- que el expediente que tramita en el fuero comercial nacional donde se declaró la quiebra de Correo Argentino en 2021 sea revisado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires. Esto podría ayudar al líder del PRO a eludir el pago de la deuda millonaria que acumula con el Estado desde 2001. "Mejor regalo de Navidad, no se consigue, Papá Noel no vino en trineo… está en el 4to piso de la calle Talcahuano", aseguró CFK en un texto que tituló "Macri en su feudo con la Corte de custodia, los medios aplaudiendo y grandes empresas agropecuarias en default. ¿Escenas de un país fallido?".

La expresidenta destacó que el fallo que favorece a Macri es de los últimos de la Corte con cuatro integrantes y mencionó el retiro del supremo Juan Carlos Maqueda, pese a "haber intentado que el Gobierno lo volviera a proponer por 5 años más". "Una Corte Suprema al servicio de los poderosos, para cubrir sus negocios y decretar la inocencia propia y al mismo tiempo la culpabilidad de sus rivales políticos, diciplinando al resto de la dirigencia para que nadie se anime a tocar los privilegios del poder", describió.

Y añadió: "Hoy es 28 de diciembre y no va haber inocencia que valga".

CFK aseguró que el fallo es "es inédito, escandaloso e inconstitucional" y "un verdadero disparate y una violación flagrante al ordenamiento constitucional, federal y de división de poderes" porque, al enviar la causa que la CSJN debía tratar al TSJ porteño -cuyos integrantes, señaló la exmandataria, fueron "propuestos y designados por el macrismo"-, "trasforma, sin ley del Congreso, un tribunal local en alzada de tribunales nacionales. Insólito".

"Para que se entienda mejor: es como si la Corte fallara que las sentencias de los tribunales nacionales las resuelva el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz o de Formosa o de Santiago del Estero o de cualquier otra provincia argentina", explicó.

La presidenta del Partido Justicialista remarcó que el objetivo de la Corte Suprema con este fallo es "salvar a Macri, a su familia y a la empresa SOCMA de pagar cifras multimillonarias que adeudan al Estado en concepto de canon".

Una nueva crítica a la situación económica

En su texto, CFK apuntó que el "regalo de Navidad" a Macri llega justo cuando "tres importantes empresas agropecuarias, una de ellas icónicas por su crecimiento e importancia, se declaran en default". De esta manera se refiere a Los Grobo; su subsidiaria Agrofina; y Surcos. Este viernes se conoció que la empresa fundada por Gustavo Grobocopatel no pudo cumplir con un pagaré bursátil de u$s100.000.

"No es novedoso, pero nunca dejará de ser curioso que empresas que se llenaron de plata con gobiernos que detestan terminan arruinadas con los gobiernos que votan", afirmó la expresidenta.

Asimismo, señaló que "una economía reprimarizada y con claro sesgo extractivista, con altísimo nivel de endeudamiento en moneda dura y en pesos, con el precio del dólar intervenido a la baja por el BCRA y carry trade en riesgo, paritarias con tope, bienes y servicios no transables muy por arriba de la inflación, commodities agrícolas cayendo por superproducción global" debería hacer "recalibrar a quienes apuestan solo a Vaca Muerta para el crecimiento y mejoramiento de la situación económica macro y micro".

La exmandataria recordó que tanto el precio del gas como del petróleo "es fluctuante y depende de la economía global". "No viene mal recordar que en el año 98 tuvimos el precio del barril de petróleo a menos de 9 dólares. No lo leí en ningún libro ni me lo contó un economista, Néstor era gobernador de Santa Cruz y las cuentas del Estado lo sufrieron", advirtió.