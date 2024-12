El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró esta mañana que el ex presidente Mauricio Macri "se quedó sin nafta", al sostener que "no pudo" o "no quiso" llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país durante su mandato presidencial.

El funcionario nacional se expresó así en plena negociación con el PRO por la ingeniería electoral, de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

"Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso, no pudo. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo", enumeró críticas a Macri en una entrevista radial.

En otro pasaje de la entrevista, siguió con su fuerte crítica a la gestión presidencial de Macri: "Lo que había que hacer no se hizo".

Para Adorni, gran parte del electorado que le dio el triunfo a La Libertad Avanza no es exclusivamente libertario, sino que había apoyado a Macri, pero ante su falta de respuestas, respaldó a Javier Milei.

Consultado sobre un posible acuerdo electoral entre el oficialismo y el PRO, Adorni reiteró la premisa del jefe de Estado al exponer que o van juntos "en todos lados" o van separados.

"No hay grises. Está prohibido engañar al electorado, mentir y hacer artimañas de la vieja política", sentenció en declaraciones a Radio Rivadavia.