El presidente Javier Milei prometió que continuará con "la motosierra" durante el año 2025, anticipó que implementará más desregulaciones, el tratamiento de una agenda de privatizaciones y el impulso de una reforma laboral en su segundo año de gestión.

"Vamos a seguir quitando regulaciones. Vamos a avanzar en una agenda de privatizaciones y en una profundización de la reforma laboral", aseguró en una extensa entrevista con Forbes publicada este domingo.

La motosierra fue la primera etapa y ahora se viene la motosierra profunda. Hicimos un primer gran recorte y ahora vamos a las cosas más profundas, que no es solo desregular y quitar estas trabas, sino que implica una nueva reforma al Estado para achicarlo más todavía", afirmó. “Este año aplicamos un cuarto de las reformas, todavía nos quedan 3.200 pendientes", detalló.

Agregó: "En la medida en que salga la reforma laboral podemos avanzar en una reforma previsional", se ilusionó y dijo que eliminará "cerca del 90% de los impuestos -no de la recaudación-", e irá a un sistema que contenga no más de seis tributos.

También se refirió al cepo. Y dijo que para ello, deberá reducir la inflación al 1,5% mensual, resolver los problemas de stock del Banco Central y la base monetaria en el formato tradicional tendría que coincidir con la base monetaria amplia. "Se tienen que cumplir esas tres metas para que podamos abrir el cepo sabiendo que no va a generar inestabilidad de la demanda de dinero".

El ultraderechista anticipó que seguirá con la reducción del Estado. "Una forma de ganar competitividad en un modelo de transables y no transables es achicando el gasto público. Bajamos el gasto público 30% en términos reales", argumentó.

También afirmó que "viene bajando la pobreza de manera sustancial", pero no avaló esa afirmación con datos empíricos ni mayores explicaciones. En ese sentido, el mandatario evitó hablar de cifras: "No caigo en esas estimaciones". Agregó que los salarios "le vienen ganando a la inflación minorista" y, entusiasmado con sus propias argumentaciones, lanzó que la pobreza "va a seguir cayendo".

Consultado por sus modales, afirmó que no los cambiará. “A mí me votaron por ser como soy. No voy a ficcionarme. Yo soy el que soy. Te gusta, bien. ¿No te gusta? No me votes“.

Con respecto a la posibilidad de que su hermana Karina sea candidata en las elecciones legislativas de 2025, el mandatario minimizó esa posibilidad: “No creo. El otro día se lo preguntamos y dijo que no. Igual yo no me meto con esas cosas. Porque yo recuerdo que en diciembre del 2018 le dije a Alberto Benegas Lynch (h) que ni loco y, sin embargo, mire dónde terminé. Lo que yo entiendo, y mi hermana me manifiesta, es que está construyendo la herramienta política para que podamos estar confortables en nuestros armados políticos. Eso es lo que a ella la motiva y la mueve".