Con chicanas políticas, pero también personales, el exjefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ofrecieron este domingo un show a cielo abierto. Los ex integrantes del PRO usaron la fuga de presos de las comisarías porteñas como puntapié para defenestrarse sin tapujos, insultarse y mostrarse como enemigos políticos. Bullrich le dijo al exjefe de gobierno porteño: "cadáver político", "ejemplo claro del fracaso", "tibio", "mediocre", "servil a la casta corrupta", lo acusó de "abandonar a su familia", y de "romper la palabra". Larreta, irónico, se preguntó: "¿Qué Patricia será la que habla? ¿La que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba? ¿La que decía que las ideas de Milei eran peligrosas? ¿La aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei? ¿Cuál será el próximo?". Por si faltaba algo, el presidente Javier Milei siguió la discusión por las redes y festejó uno de los posteos de Bullrich en su twitter: "¡¡¡Es imposible no adorar a cada uno de mis ministros!!!", escribió y calificó a Larreta de "miserable".

Todo empezó el sábado por la noche, después de unas declaraciones en las que la ministra de Seguridad de la Nación acusaba a Larreta por la fuga de 17 presos de la comisaría de Liniers la semana pasada y atribuía ese episodio a la no construcción de un penal que iba a reemplazar la cárcel de Devoto. “Hay que entender que la Ciudad durante tres años tenía que haber terminado una cárcel que no la terminó, eso fue generando un stock de presos en comisarías”, dijo y, en un intento por confrontar con el gobierno de la Ciudad --un territorio en el que La Libertad Avanza está decidido a pisar fuerte en las próximas elecciones--, agregó: “tampoco es cuestión de tirarle a la Policía, cuando las condiciones de la Ciudad son malas”.

Desde el entorno de Larreta, en tanto, explicaron que el asunto de la construcción de la cárcel "es bastante sencillo". "Nación (Alberto Fernández) nunca transfirió los terrenos a CABA. Y por eso se puede ver en el catastro que el dueño de los terrenos es la Nación", dijeron. Enfurecido por la acusación, el exjefe de gobierno porteño salió a responderle en redes sociales a Bullrich. "Horacio se hartó de que esta señora mienta descaradamente", aseguraron cerca suyo.

"Esa cárcel es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo", disparó y la acusó de mentirosa: "Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos", añadió. Luego, dijo que la cárcel que se está construyendo en Marcos Paz "es federal, para presos por delitos federales, juzgados por jueces federales". Por último, añadió que "hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse. En vez de desinformar, trabajá por la seguridad de los ciudadanos, y construí la cárcel".

Bullrich volvió a arremeter: "Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego", espetó y lo acusó de "repartir cargos" y "pactar con los responsables de la gran decadencia argentina". Luego, con la camiseta violeta bien puesta, indicó: "Hoy, con el Presidente Milei lo estamos logrando, mal que te pese". Además de "cadáver político", la ministra le dijo: "sos un tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda".

El tono de la discusión no dejó de escalar. Larreta respondió con un video en el que Bullrich, al lado de él, decía en un acto de campaña que "las ideas de Milei son malas ideas y no se pueden llevar a cabo". Además, añadía que "dolarizar sin dólares es imposible", y que "ya ni su propio equipo le cree". También se burló de las próximas vacaciones de Bullrich en Disney e irónico le contestó: "Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad". Después de hacer un listado de todos los espacios políticos en los que la ministra estuvo durante su carrera, finalizó: "Con vos todo es posible, menos la coherencia. Dale Patricia, terminá la cárcel. Al fin y al cabo, los insultos no son otra cosa que la derrota del mentiroso. O de la mentirosa".

Ya en el barro, Bullrich fue directo a las acusaciones personales: "La familia, la Patria, la libertad y el compromiso son los valores que hicieron grande a la Argentina. Jamás abandonaría a mi familia ni rompería mi palabra, porque esos valores son los pilares sobre los que se construye una Nación fuerte y libre", indicó --dando a entender que para Larreta no-- y concluyó: "La familia es el núcleo de nuestra sociedad, el lugar donde aprendemos lo que es el respeto, la libertad, el esfuerzo y la responsabilidad. Vos esto es algo que nunca entendiste".

Antes, Bullrich había escrito que "ganarle a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO de 2023 no fue solo una victoria: fue un golpe letal a la vieja política que arruinó a nuestro país", lo acusó de "tomar una Ciudad pujante y ordenada y la llevó a su peor versión", de "imponer un festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre", y teorizó que, como candidato, "intentó acercar a Juntos por el Cambio al massismo", pero aclaró que ella "lo frenó". El punto final de la discusión fue puesto por el exjefe de gobierno porteño: "Terminá la cárcel y abandoná el show de insultos", sentenció.

Cerca de Rodríguez Larreta se preguntan: ¿Todo lo que Patricia dice de Horacio ahora, ¿lo pensó siempre? raro que le haya ofrecido ser jefe de gabinete", y la acusan de actuar con "una hipocresía absoluta". Sin embargo, no se muestran sorprendidos: "Patricia siempre fue Patricia, lealtad cero", disparan y añaden que Larreta, a diferencia de Bullrich y Mauricio Macri, "nunca estuvo de acuerdo con entregarle el PRO a Milei". El exalcalde porteño y el expresidente no hablan desde febrero, cuando Macri lo invitó a ser parte de la conducción del partido.