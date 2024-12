Después de haber coqueteado con Boca durante varios mercados de pases, el mediocampista Emiliano Vecchio reveló que sueña con jugar en el conjunto xeneize, dirigido por Fernando Gago, su ex entrenador en Racing.

Referente en la Unión Española de Chile, el futbolista rosarino de 36 años retornó al país trasandino tras su paso por Racing entre 2022 y 2023, donde fue dirigido por Gago. Justamente, Vecchio fue seguido de cerca por Boca en mercados de pases anteriores cuando el mediocampista ofensivo vestía los colores de Rosario Central, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto. Tampoco se hizo el pase cuando brillaba en Racing bajó las órdenes de Gago. Pero ahora, el talentoso mediocampista expresó su deseo de vestir la camiseta boquense.

"Me gustaría jugar en Boca, obviamente. Boca es el Real Madrid de Sudamérica. En su momento no se dio por muchas cosas, tuve esa oportunidad y no avancé porque estaba en Central, era el capitán y estaba en un proyecto que no podía abandonar el barco, pero me gustaría", declaró Vecchio en una entrevista con DSports Radio. El futbolista de 36 años se postuló para sumarse al equipo de Gago pero remarcó que no debe figurar entre las elecciones del entrenador. "Claramente no debo estar en los planes de Fernando. Hoy Boca tiene grandes jugadores y el objetivo de armar un equipo ultra competitivo. Gago es un entrenador espectacular. Con él, Boca va a ser un equipo muy competitivo", expresó el futbolista surgido en Central.

Sin embargo, pareciese ser que las puertas de Brandsen 805 no fueron las únicas que golpeó en este último tiempo ya que, además, deslizó que le gustaría volver a Racing. "De mi lado siempre va a estar la predisposición, ¿Quién no quiere jugar en Racing? Cuando llegó Gustavo Costas me dijo que me iba a tener en cuenta, pero yo necesitaba estar más tranquilo. Necesitaba un cambio", aseveró el volante para justificar su decisión de marcharse y regresar a Chile, donde quedó libre luego de un relación conflictiva con la dirigencia, a pesar de una muy buena temporada con seis goles y seis asistencias en 22 partidos.