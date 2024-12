¿Qué importa contar de una vida? La respuesta puede ser uno de los mejores comienzos cuando lo que campea, paradójicamente, es la finitud inapelable. “Me dijeron que me voy a morir. Es tonto: no debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez -empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez- y otra muy otra que te digan que hay un plazo y ni siquiera es lAntes que nada (Random House), Martín Caparrósdiagnóstico de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)