El malestar con el Gobierno que la Unión Industrial (UIA) venía incubando desde que el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió liberar el ingreso de importados, llegó a su cénit en las últimas horas, luego del anuncio de Donald Trump de aranceles del 10 por ciento a las exportaciones argentinas.

"Se acabó la alfombra roja para el Gobierno", sintetizó ante Página I12 un industrial bonaerense, mostrando que hay un cambio -al estilo UIA, es decir, con asteriscos varios- en la consideración interna de la entidad para con las políticas aperturistas que afectan a la industria. Naturalmente, en la postura talló fuerte Techint: junto a calzado, textiles y aluminio, el acero de la firma de Paolo Rocca es una de las victimas de los aranceles estadounidenses.

Tan fuerte pegó el asunto que le pidieron al titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que salga a jugar fuerte con un mensaje claro y directo. Pidió el abogado que Milei baje los impuestos y advirtió que se sentirá en actividad y empleo la decisión estadounidense. La retórica es casi un adelanto de la nueva etapa que se viene en la central fabril: el 29 de abril próximo, Funes le cederá el mandato al bonaerense Martín Rappallini, que no es enemigo del Gobierno, pero entiende que hay problemas serios hoy en día.

La UIA está preocupada por la baja actividad, el contrabando que está alcanzando incluso a productos textiles, y la pérdida de empleo fabril. "Hoy la gente se va con plata, sin lío en la calle, pero se pierden puestos de trabajo", admiten en la entidad. El equilibrio de fuerzas internos hace que haya algunos muy críticos y otros que sugieren moderar el reclamo simplemente aclarando que criticar a Milei no es apoyar al modelo anterior. Pero el cuestionamiento existe.

Qué dijo Funes

En este contexto, Funes de Rioja ofreció una nota radial afirmando que "estamos muy preocupados. Independientemente de las razones que tenga Estados Unidos, no cabe la menor duda que es una medida disruptiva, que los procesos de apertura e integración comercial se ven claramente alterados. Es una medida de impacto global ya que alcanza a 185 países con aranceles que van del 10 al 25%. Argentina tenía una tasa nominal con respecto a Estados Unidos para importaciones del 13%, y el promedio nominal de Estados Unidos para Argentina era 4,3%”.

En la misma línea, consideró que "esto tiene evidentemente un impacto en la economía mundial, lo cual va a también repercutir en la economía argentina. Lo primero que diría es, frente a este proceso de elevación de la defensa de la producción nacional que hacen, hay que también repensar las medidas que cada país tiene que adoptar”.

En esa línea, el empresario agregó que “yo lo que tengo claro es que no es la producción argentina lo que está esquilmando a EE.UU. Entonces, a partir de ahí, si yo tengo que expresar una intención, digo que espero que el canciller Gerardo Werthein, que a partir de hoy tiene reuniones con las autoridades respectivas de Estados Unidos, tenga éxito en darse cuenta que verdaderamente para nosotros, y para esta alianza y permanente presencia de Estados Unidos en Argentina, no es un dato bueno. No es de impacto neutro”.

De todos modos, fiel a la línea que venía teniendo UIA de cuidado con el Gobierno, Funes aseguró que "todo esto tiene repercusión en un país que como Argentina que ha dado un paso importante el año pasado en cuanto a la estabilización macroeconómica, pero quedan las reformas estructurales, tal como la fiscal, la logística, la infraestructura, la laboral”. Completó afirmando que "la Argentina tiene un gran problema de competitividad histórico. Entonces, para revalorizar, revitalizar eso y hacer un país eficiente y competitivo, evidentemente bajar los aranceles no puede estar separado de revisar a la baja los impuestos nacionales, provinciales y municipales”.

Por último, Funes dejó en claro que si no se resuelven los problemas de la coyuntura, habrá problemas estructurales serios: “Si se mantiene esta línea y no se equilibra el terreno, para los sectores transables, industriales y, sobre todo, los de mano de obra intensiva, va a ser muy dificultosa la producción y el empleo. Nosotros no estamos pidiendo cosas de lástima. ¿Ustedes saben los montos que se deben de impuesto País, que debía devolverse porque se eliminó, de pagos de más por anticipo, tanto de Ingresos Brutos como de otros impuestos, que es crédito de capital de trabajo? Nivelemos la cancha. Queremos integrarnos al mundo”, concluyó.