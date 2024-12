Dominique Pelicot, el francés condenado a 20 años de cárcel por haber violado a su exesposa y haberla ofrecido a otros hombres durante una década bajo los efectos de somníferos, no apelará la sentencia. Había sido condenado el 19 de diciembre por el Tribunal de lo Criminal de Aviñón.

Al finalizar el juicio, Pelicot fue condenado a la máxima condena de cárcel por violación agravada y era conocido en Francia tal como lo había retratado su propia hija: "Uno de los peores depredadores sexuales de los últimos 20 años".

Su abogada, Béatrice Zavarro, confirmó este lunes que Pelicot no presentará ningún recurso contra su condena. "Hay que pasar página y considerar este capítulo cerrado", señaló ya aseguró que el condenado no quería provocar "nuevos enfrentamientos para su esposa". Por el contrario, Gisèle Pelicot declaró al terminar el juicio que nunca se arrepintió de iniciarlo y hacerlo público. La víctima siguió usando el apellido de su exesposo durante el juicio para que sus nietos estuvieran "orgullosos" de estar emparentados con ella y no avergonzarse de estar asociados con un violador.

Por otra parte, Zavarro adelantó que se centrará en acondicionar la ejecución, haciendo que se tenga en cuenta la "edad y el estado de salud" del reo. De todas formas, los jueces lo habían condenado a que al menos dos tercios de esos veinte años los pase entre rejas antes de poder solicitar beneficios penitenciarios como una liberación condicional.

La Fiscalía de Nimes, el lugar donde tendrá lugar el juicio en apelación, anunció posteriormente que no recurrirá la sentencia contra Pelicot, por lo que la pena de 20 años se considera ya definitiva. Sin embargo, el violador seguramente tendrá que volver a presentarse en un nuevo juicio, ya que la Fiscalía podría plantear un recurso general, que lo implicaría. Al menos 17 de los otros 50 acusados han anunciado que apelarán sus sentencias.

Para estos casos, la Fiscalía anunció en un comunicado que también ha recurrido las sentencias de esos 17 condenados, por lo que el nuevo proceso podría resultar en penas mayores, iguales o menores para ellos. Sus penas oscilan entre los 3 y los 20 años de prisión, según lo que determinaron los magistrados franceses.

Algunas organizaciones feministas mostraron su descontento con las condenas porque si bien todos fueron reconocidos culpables, las penas están por debajo de los 11 años, la media para los delitos de violación en Francia. La gran mayoría de los implicados fueron condenados a 8 años de prisión. Debido a la prisión preventiva, 6 de quienes tuvieron las condenas más bajas, de entre 3 y 5 años, han quedado libres por ya haber cumplido su tiempo.

"Pensábamos que tendríamos sentencias ejemplares. Esperábamos que fueran más altas, como en los requisitorios y nos encontramos con penas muy bajas. Nos sentimos insultadas", declaró Aurora, una de las representantes del movimiento “Las Amazonas de Aviñón”, a France24.

El nuevo juicio tendrá lugar en el último cuatrimestre del año próximo, aunque las fechas todavía no se han decidido. El abogado Stéphane Babonneau, quien representa a Gisèle Pelicot, afirmó que un día después de que se hiciera pública la sentencia, donde el principal acusado tuvo la pena máxima, que su cliente no tenía miedo a un nuevo proceso en apelación y que lo afrontaría. Ella tomó como bandera el lema feminista "que el miedo y la vergüenza cambien de bando".

Este caso fue destapado en 2020, cuando Dominique Pelicot les sacaba fotos sin consentimiento debajo de la falda a mujeres que estaban en un supermercado. Poco después de que fuera arrestado por esto, la policía confiscó sus dos teléfonos y su computadora portátil, donde encontraron más de 20.000 videos y fotos de su esposa siendo violada por él y otros hombres.

En el juicio por violación agravada, el juez consideró, además, que era culpable de tomar imágenes indecentes de su hija, Caroline, y de sus nueras, Aurore y Celine, y de intento de violación con agravantes a la mujer de otro hombre.

Informe: Natalia Rótolo