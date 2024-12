Javier Milei fue uno de los primeros políticos que entendió el cambio comunicacional. Aquella frase se respalda, por ejemplo, con los influencer "genuinos" que militaron la campaña de La Libertad Avanza, ya sea en Twitter, como en Instagram o en Tik Tok. Pero la realidad no es estática. Y los mismos que festejaron el triunfo del libertario ahora le recriminan que cumpla con sus promesas de campaña. Por ejemplo, con la quita de retenciones.

Algo así ocurrió con Alexagro1983, un tiktoker reconocido en el nicho del agro y que sumó varios retuits de figuras del oficialismo, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel. Es el mismo que cuando ganó Milei se grabó con el himno nacional de fondo y sumándose al tren de las amenazas del actual presidente. "Tiemblen zurdos de mierda", vociferaba en su campo, mientras agitaba los hashtag que usaban los militantes de La Libertad Avanza. "Chau peronchos", completaba en su posteo con más de 50 mil reproducciones.

Otra de sus videos -cuando intentó explicar la extraña idea de vouchers que el propio Presidente ahora descarta- obtuvo, nada menos, que dos millones de reproducciones.

Pero tanto este tiktoker como los miles y miles de productores agropecuarios que votaron por Milei creyeron, efectivamente, que venía una Argentina "sin impuestos". Y, de yapa, también les iba a regalar un dólar competitivo para la exportación de productos primarios. Al cabo de un año, nada de eso llegó, y @Alexagro1983 lo sabe. Por eso volvió a grabarse, esta vez sin insultos ni mezcolanzas ideológicas.

"Acá, trigo y maíz 12% y soja 33%", se describe al inicio otro productor sobre los porcentajes de retenciones de cada grano. Tratando de imitar a Milei, agrega: "Ahora vamos a agarrar la motosierra para ir a cero". Pero la artefacto nunca enciende: "Parece la motosierra de Milei, no arranca. Asi no vamos a cortar nunca las retenciones", se quejó. Alex agro recupera ese video y completa: "La motosierra a las retenciones y la impositiva no arranca. Parece que no, no va, chau"

El creador digital cierra con una frase inquietante: "Vamos a tener que cambiar de motosierra o de políticos", al poner de manifiesto que el campo apostó ciegamente por Milei, pero que, al parecer, está perdiendo la paciencia.