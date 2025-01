--El lunes 30 me llamó el Intendente del Parque Nacional Los Glaciares --funcionario de Milei, llamado Horacio Pelozo-- a decirme que no me renuevan el contrato como Brigadista por lo que escribo en mis redes personales; porque según sus palabras soy ´antigestión´ y ´anticobro´ de entrada al Parque en la zona de El Chaltén. Me aclaró que no tiene ninguna objeción en materia laboral o sumario, que en mi trabajo está todo bien, pero por mis opiniones no puedo seguir trabajando –-le cuenta a Página/12 Andrea Torres, cuyo trabajo desde 2011 en El Chaltén –Provincia de Santa Cruz— es combatir incendios y gestionar comunicaciones y emergencias. Su contrato se renovaba cada fin de año y carece de indemnización. “Fue literalmente por persecución ideológica, a mí y a otras cuatro personas; dos compañeros son de la Brigada de Sendas que se dedican a arreglar senderos, a hacer puentes y escalones; así desarticulan a ese equipo, al que ya le quedaban solo dos personas de seis que eran, quienes por la reducción del salario fueron renunciando. Y en El Calafate despidieron a dos personas que trabajan en la Intendencia”.

La brigadista cuenta que quedan en El Chaltén solo siete miembros de Parques Nacionales para la búsqueda y rescate de personas, y combatir incendios forestales en la zona de El Chaltén, el Cerro Fitz Roy y el Cerro Torre, de donde se bajan personas de las sendas en una camilla a hombros, para lo cual se necesitan por Protocolo al menos ocho personas: “nosotros venimos pidiendo desde el 2021 el pase a planta permanente y una jubilación acorde, y hoy yo me encuentro desempleada en este contexto de desarticulación total del Estado, y de crueldad en términos de que no te dejan ser quien sos, por lo que vos pensás: yo no hice ninguna acción en contra del cobro de entrada a nuestra seccional del Parque Nacional; no estoy de acuerdo, pero jamás puse piedras en el camino a esa gestión. Es más, los compañeros despedidos trabajaron para hacer la senda para la unificación de sendero y la casilla de cobro. Lo que es real es que en 2016 hubo una audiencia pública entre el Parque Nacional Los Glaciares, el pueblo de El Chaltén y la Provincia, como resultado se rechazó poner el cobro en el pueblo. Al actual Presidente de Parques --Cristian Larsen, quien trabaja con Patricia Burllich desde hace años-- no le importó e instalaron las casillas de 1.5 x 1.5 metros al pie de la montaña donde los empleados se quedan una semana trabajando desde 8 am a 6 pm durmiendo en un edificio de Parques”.

Los rescatistas son clave en el cuidado de los parques nacionales: pero los despiden.

Alejo Fardjoume --trabajador de la Administración Parques Nacionales y referente de ATE-- contó en diálogo con Página/12 que en los días 30 y 31 de diciembre ya han tenido 25 despidos: 15 administrativos, técnicos y profesionales, más 10 brigadistas. Y en lo que va del año ya son más de un centenar, sobre un total de poco más de 2000 empleados entre brigadistas, guardaparques, científicos, profesionales, técnicos y administrativos que cuidan 55 áreas protegidas. Todo esto se hace en función de una “auto-sustentabilidad financiera”. Fardjoume lo explica: “es impactante que en medio del incendio en el Parque Nacional Nahuel Huapi, estén echando brigadistas en todo el pais: muchas veces se los traslada de un parque a otro ante una emergencia. Hubo despidos en los parques nacionales El Palmar, Esteros de Iberá, Los Glaciares y Casa Central en Buenos Aires. Esta es la cuarta oleada de despidos”

--¿Qué hay atrás de los despidos?

--No es solamente una cuestión de achicar “gastos”. Hay la apertura de un camino para hacer negocios dentro de los parques, y para eso hay que eliminar a los técnicos que puedan objetar algo por razones de cuidado de la naturaleza. Hay pequeños datos y movimientos que dan la pauta de lo que se viene, como la facilitación de negocios inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires con la apertura de un camino en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos que facilita el desarrollo de barrios privados. Han creado un fuerte lazo con la Cámara Argentina Concesionarios de Parques Nacionales, impulsando que empiecen a desarrollar nuevos negocios. Esto requiere un debilitamiento de las estructuras de control de los análisis de impacto, ante nuevos emprendimientos. Y están buscando más negocios en la Isla Victoria de Bariloche. Por otro lado, al despedir brigadistas, se le resta a Parques aún más capacidad en el combate del fuego y atención de emergencias, relegando también el sentido ambiental y pedagógico de su tarea.

--Hay un ataque a la estructura de Parque Nacionales en varios frentes. Ya León Tolstoi vió la "lógica motosierra": "hay quien atraviesa un bosque y solo ve leña para el fuego".

--A todo esto se suman salarios muy deprimidos que generan despidos encubiertos por renuncia. Y hay contratos que se renuevan cada tres meses, generando un ambiente de trabajo en angustia permanente. Nosotros no estamos en contra de lo que signifique el desarrollo de nuevas ofertas turísticas. Pero tienen que tener como base el cuidado de nuestra biodiversidad. Y están intentando flexibilizar y hacer más laxos los controles para que se puedan desarrollar cualquier tipo de negocios. El presidente de nuestra institución --Cristian Larsen-- transmite a los medios la idea de la “auto-sustentabilidad financiera” de Parques Nacionales, tirando datos que a veces están manipulados o errados. Por ejemplo, dijo: "De los casi 7 millones de turistas internacionales que ingresan por año a nuestro país, menos del 20 por ciento visita un Parque Nacional. Estos números son insignificantes si los comparamos con países con sistemas de Parques Nacionales desarrollados, como Chile o EE.UU. en los cuales más del 50 por ciento de los turistas internacionales visitan un Parque Nacional. Nuestros Parques Nacionales son nuestras maravillas del mundo. Por eso, tenemos mucho por hacer”. Este es un dato relativamente falso: confunde visitantes con excursionistas. No tiene en cuenta que muchísimos de ellos vienen por negocios y congresos; otros cruzaron la frontera por tierra un solo día para hacer compras; es decir que no eran turistas; además no se tienen en cuenta los visitantes nacionales que son la gran mayoría. El porcentaje de turistas que llegan en avión y visitan los parques se ha incrementado. La recaudación de Parques Nacionales aumentó en 2024 más del 180 por ciento: recauda $ 23.000 millones. Larsen quiere hacer de Parques un organismo que no reciba plata del tesoro nacional. Nosotros tenemos una idea muy diferente: creemos que la institución tiene que ser ambientalmente sostenible y una mejor ecuación financiera puede ser una consecuencia de mejores políticas, pero no puede ser el norte de un organismo ambiental. Este análisis no toma en cuenta los beneficios indirectos y territoriales de los parques nacionales, además del turismo que genera y el aumento de la recaudación del IVA y otros impuestos nacionales. Vos no podés calcular solo los beneficios a través de la recaudación por venta de ticket o por servicios turísticos, sino qué beneficio deja en la sociedad, en la comunidad y en los territorios. Están analizando la política ambiental desde una planilla Excel, desde el Ministerio de Economía y no desde las políticas ambientales articuladas con otros organismos, organizaciones no gubernamentales y actores sociales y territoriales que debieran ser partícipes en la discusión. A veces las malas decisiones políticas con respecto al ambiente y los parques nacionales no se ven de manera inmediata: todo esto puede ser muy perjudicial para los años que vienen.

--Hay un trabajo muy fino contra los científicos de APN.

--Hay una tirria contra la investigación científica, acorde a la prohibición de mencionar el cambio climático. Las autoridades de Parques están planteando que quieren quitar el agrupamiento científico técnico en Parques, algo que había sido un avance muy grande, permitiéndonos tener dentro del organismo a científicos especializados, gente con doctorados, posgrados y especializaciones, realizando investigaciones en cada área protegida, abocadas a cada plan de gestión. Estos científicos permiten llenar vacíos de información y hacer análisis para la toma de decisiones basadas en datos técnicos profesionales. Pero las autoridades han planteado que en Parques “no se hace ciencia” y no quieren gente en esa función. Estamos hablando de 64 trabajadores concursados con todas las de la ley.