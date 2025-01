A través de un mensaje de fin de año, Cristina Fernández de Kirchner salió a marcar la cancha del peronismo y la oposición de cara al 2025. "Se cierra un año que fue difícil para los argentinos y argentinas", introdujo en un posteo en sus redes sociales a modo de balance de los primeros 12 meses libertarios, en el que tampoco se privó de criticar el ajuste que llevó adelante el gobierno de Javier Milei. "La indiferencia caló hondo en nuestra sociedad y nos encontramos cada vez más alejados unos de otros", fue la reflexión que dejó al respecto de la titular del PJ. El tuit también dejó un guiño de tipo electoral para lo que se viene: "Deseo de todo corazón que en este 2025 que comienza podamos cambiar ese rumbo", dijo.

Esa frase, sugestiva, se inscribe en el marco de distintos mensajes de tono proselitista que la dos veces presidenta de los argentinos venía dejando en sus últimas apariciones públicas. "No nos merecemos esto los argentinos, tenemos que trabajar porque merecemos algo mejor", había lanzado a mediados de diciembre desde el atril de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), cuando asumió la titularidad del PJ.

En esa misma línea, CFK sostuvo en su mensaje de fin de año que desea "transformar el desamor en solidaridad" y "reencontrarnos como comunidad reafirmando el valor de la empatía y el amor por el otro". "Feliz año nuevo para todos y todas. Las y los quiero mucho", cerró.

Volver a enamorar

Tras un año completo de ajuste libertario, la dos veces presidenta y líder del PJ, Cristina Kirchner, cerró el 2024 enfrentando el desafío de reorganizar al peronismo y configurar un armado político que vuelva a "enamorar" al electorado para confrontar con el Gobierno en las elecciones de medio término de este año. El principal desafío está en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, donde tendrá que terminar de ajustar las diferencias que mantiene con el gobernador Axel Kicillof y concretar en los hechos la unidad necesaria para lograr que la oposición sea competitiva.

"Axel no participó de la construcción Cristina presidenta, pero una vez que se definió la cuestión expresó su apoyo a todos los compañeros que integramos la conducción del PJ. Lo veo dentro de este dispositivo", sostuvo recientemente el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi, quien consideró que el liderazgo de la ex vicepresidenta en el peronismo "va a generar efectos positivos" en el espacio opositor, "porque ordena y es un punto de referencia ineludible".

En ese marco, ya definido el año pasado el liderazgo de CFK a nivel partidario, el desafío pasará por "volver a enamorar" al electorado. La tarea del peronismo no sólo será definir sus candidaturas, sino delinear una estrategia y un discurso de campaña capaz de contener al porcentaje del electorado que se mantuvo todo este año en la vereda de enfrente de Javier Milei.

En este sentido, tanto la ex vicepresidenta como la mayoría de los dirigentes que la siguen de cerca coincidieron en la tarea de normalizar el PJ bajo su liderazgo y utilizar esa herramienta como instrumento para enfrentar a la coalición de ultraderecha que propone Milei.

En su mensaje de fin de año, Cristina dejó algunas pistas sobre lo que podría ser ese discurso opositor, al remarcar las dificultades de los sectores populares para sostenerse frente al ajuste del Gobierno y el individualismo que se propaga desde las usinas oficiales. Por eso, señaló que "la indiferencia caló hondo en nuestra sociedad y nos encontramos cada vez más alejados unos de otros" y viene remarcando que "los argentinos nos merecemos otra cosa".

Otras pistas sobre esa línea electoral afloraron durante su discurso en la UMET de mediados de diciembre, cuando adelantó que en marzo presentará "una propuesta de trabajo para formar e informar a la sociedad". Ese día, además, dijo que "no podemos ser solo militantes electorales", y que es necesario "volver a ser militantes políticos".