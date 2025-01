El Reino Unido se encuentra conmocionado por el hallazgo con vida de una mujer que estuvo desaparecida desde hace 52 años . Se trata de Sheila Fox, quien había sido vista por última vez cuando tenía 16 años . Ahora tiene 68 años y se encuentra en un buen estado de salud.

La desapareción de Fox ocurrió en 1972 mientras vivía con sus padres en Coventry, una ciudad situada en el condado de West Midlands. En aquel entonces, entre numerosas hipótesis de investigación, se había incluído la posibilidad de que hubiera abandonado la ciudad por voluntad propia debido a una relación sentimental. Sin embargo, la falta de pruebas concretas dejó el caso sin resolver durante más de cinco décadas.



En este nuevo contexto, la policía de West Midlands celebró el descubrimiento del paradero de la británica. En diálogo con The Guardian, un vocero expresó: "Estamos encantados de anunciar la conclusión de una de las investigaciones de personas desaparecidas más largas de la policía”.

Fox fue encontrada a partir del reinicio de su búsqueda por parte de las autoridades de West Midlands, cuando se publicó en las redes sociales y sitio web de la Policía una foto en blanco y negro, borrosa y granulada, de la época de su desaparición. Se trataba de una imagen inédita en la investigación.

Según ese departamento policial, horas después de esa petición pública de ayuda, los ciudadanos que la reconocieron en esa vieja foto se contactaron para brindar datos e información de su paradero. La mujer estaba en otra región del país.

"Ha sido encontrada y se ha hablado con ella, y los agentes han confirmado que está sana y salva", asegura un comunicado de prensa oficial de la Policía de West Midlands. Aunque no precisaron cómo Fox pasó las últimas cinco décadas ni las razones detrás de su desaparición, el desenlace de su búsqueda pone fin a un misterio que había desconcertado a generaciones de investigadores.

"Buscamos entre todas las pruebas que pudimos encontrar y conseguimos localizar una foto de Sheila", explicó la sargento Jenna Shaw, integrante de ese equipo de búsqueda. Asimismo, señaló que "cada persona desaparecida tiene una historia, y sus familias y amigos merecen saber qué les ocurrió y, con suerte, reunirse con ellos", afirma el comunicado.

"Las personas desaparecidas pueden ser de todas las edades y procedencias, a menudo con motivos muy distintos", apunta la Policía de West Midlands. Su nota de prensa no aclara si Sheila se reunió o no con quienes denunciaron su desaparición. No obstante, aclara que, en general, "gracias a los avances forenses y tecnológicos, el equipo puede seguir pistas que no estaban necesariamente disponibles en el momento en que se denunciaron estos casos por primera vez".