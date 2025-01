La Prefectura uruguaya confirmó que ampliarán la zona de búsqueda y rastrillaje de Franco Toro, el argentino desaparecido en Punta del Este, y aseguraron que se empieza "a buscar un cuerpo sin vida".

"Se nos va el segundo día de búsqueda, entonces ahora hay que cambiar un poco la zona, hay que ampliarla. Cambia lamentablemente lo que estoy buscando, empiezo a buscar un cuerpo sin vida y no son los mismos parámetros, no son las mismas zonas", aseguró el prefecto de Punta del Este, Sebastián Sorribas. Asimismo, lamentó que hasta ahora la búsqueda no haya arrojado resultados.



Imagen: redes sociales

De acuerdo con el diario El País de Uruguay, la búsqueda de Toro se suspendió debido al viento, retomándose este viernes 3 de enero por la mañana.

En conferencia de prensa, Sorribas remarcó que se desplegaron aproximadamente la misma cantidad de medios que ayer. "Dos lanchas, dos motos de agua, entre 12 y 15 personas caminando la costa", detalló.

Además, explicó que trataron en dos oportunidades que los equipos de buzos bajaran a la llamada "Caldera", una zona en la que quedó la caldera de un buque hundido y en donde "hay dos corrientes fuertes".

"Es una zona sumamente peligrosa y realmente no pudimos, era demasiado el riesgo. Se nos levantó un sureste de tarde que cambió el mar, eso imposibilitó también la parte náutica", indicó.



"Nosotros vamos a buscar todo lo que la coherencia y los medios nos lo permitan. Recordemos que estamos en enero en Punta del Este, en la medida en que las emergencias que tenga sean controlables y pueda destinar los medios a seguir buscando, voy a seguir buscando", completó Sorribas.



El perfil de Franco Toro

Franco Toro, de 30 años, es oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, donde vive con su novia. Es tatuador y artista plástico. Recientemente, la pareja se había instalado en Punta del Este para trabajar durante la temporada de verano. El objetivo era poder juntar plata para viajar a Europa.

Si bien inicialmente su idea era hacer tatuajes en esta ciudad uruguaya, por el momento no había podido dedicarse a ello y ambos estaban trabajando como camareros.

Toro se había arrojado junto a dos amigos para rescatar a una compañera de trabajo que se había metido al agua tras los festejos de Año Nuevo.

Según informaron los medios uruguayos, el hecho ocurrió en la madrugada y todo se habría iniciado cuando la mujer ingresó al mar en una zona de piedras a la que no estaría permitido acceder. Momentos después pidió auxilio, por lo cual tres compañeros de trabajo se metieron para ayudarla.



Al no poder sacarla del agua, arribó al lugar personal de la Prefectura que logró rescatar a la mujer y a uno de los hombres, mientras que otro logró salir solo. Pero el joven de 30 años no pudo salir y es buscado en el agua.



Seguí leyendo: