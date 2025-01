El senador Francisco Paoltroni salió a bancar a la vicepresidenta Victoria Villarruel en medio de una nueva embestida del Poder Ejecutivo y explicó por qué Javier Milei lleva tan a fondo la confrontación con su compañera de fórmula hace tan solo un año atrás. "¿Si se nubla hoy o se pierde un día de playa también es culpa de Villarruel? La quieren bajar porque mide y les resulta una amenaza", aseguró y apuntó al "triángulo de hierro" que rodea al Presidente.



Paoltroni fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta y conformó el bloque Libertad, Trabajo Y Progreso. Consultado por la interna entre Milei y su vicepresidenta, advirtió que la Casa Rosada busca "desgastar" a Villarruel, y apuntó al Presidente y su entorno.

Luego, defendió la postura de la titular del Senador en medio del debate por el aumento de la dieta a los representantes de la Cámara Alta, que finalmente fue frenado por la vicepresidenta, quien el jueves mediante un decreto congeló los salarios y extendió el debate del mismo tres meses hacia adelante.



“Ella obedeció al pedido de varios bloques para que se prorrogue. Pero esto no termina nunca si no vamos con una ley para cerrar este asunto para siempre. Nosotros proponemos poner un máximo de 10 jubilaciones mínimas”, explicó Paoltroni.

Y añadió: “Entonces, todo el mundo sabe lo que gana un legislador. Pero también la opción de que se pueda renunciar a la mitad o el 100 por ciento de la dieta. Y que no se tenga que hacer una paparruchada del sorteo, que es un escándalo institucional”.

Paoltroni alzó fuertes críticas contra el asesor Santiago Caputo, a quien acusó de "montar una estrategia" para "desgastar" a Villarruel y Mauricio Macri para "polarizar" con Cristina Kirchner. "Entre Caputo y el troll center de los termo-mileistas le escriben el diario de Yrigoyen al Presidente. Sobre todo Caputo. Ni siquiera es funcionario, son todas cosas que están mal", sintetizó el senador.

Hacia adelante, Paoltroni sentó su posición más lejos del núcleo duro de Milei: “Yo creo que el 2025 nace un espacio de libertad y dignidad. Estamos de acuerdo con la libertad, pero con dignidad”.

“No va a estar referenciado en la vicepresidenta, porque ella dijo que no va a jugar y no se va a convertir en otra Chacho Álvarez. Pero sí en todos los que apoyamos en la idea de la libertad, pero que no nos gusta la postulación de (Ariel) Lijo (a la Corte Suprema), que hayan frenado Ficha Limpia, que no nos gustan estas cuestiones polarizadas con Cristina Kirchner”, añadió.

Luego, en una especie de síntesis que engloba bastante bien la perspectiva que tiene sobre el primer año de gestión, añadió: “Liberad y dignidad, donde nos gusta la libertad, pero le ponemos un freno cuando quieren acelerar al paredón”.



Críticas al "triángulo de hierro" de Milei

"Quieren matar a cualquier postura disidente a lo que plantea la estrategia de Caputo, lo quieren eliminar. Hoy Milei representa a los que creen que los problemas de la Argentina son sólo económicos. Villarruel representa a los que creemos que los problemas son económicos e institucionales, para terminar con el sistema de la casta", arremetió Paoltroni, que durante los últimos meses fue fuertemente señalado y cuestionado por el entorno del Presidente.

Además, dijo que la estrategia de Caputo "es de altísimo riesgo" y exigió que el gobierno "no se radicalice" y haga un "desastre grande". "El gran estratega es Santiago Caputo. Yo creo que no mide los riesgos que tenemos por delante, no lo dimensiona. Puede llevar a chocar al gobierno. ¿Qué te parece si gana Cristina Kirchner las elecciones en la provincia de Buenos Aires?".