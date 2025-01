TEATRO



Enamorarse es hablar corto y enredado

Ana y Pedro se conocen en el banco de una plaza y a partir del vuelo de una mariposa inician un primer diálogo. Ella, la muchacha de ciudad, dice que es “finita como un papelito”. Él, hombre de campo, la nombra “etérea, elevada, impalpable, así como si fuese un ser del cielo”. El encuentro entre ambos, entonces, se hace círculo, una ronda de mate que encuentra su eje en el encantamiento y el amor. Después de ocho temporadas en el circuito alternativo del teatro porteño llega a la Av. Corrientes la exitosa y multipremiada obra con dramaturgia y dirección de Leandro Airaldo. La escenografía es de Miguel Nigro, iluminación de Luciana Giacobbe, vestuario de Alicia Macchi y música de Silvia Vives. Con Emiliano Diaz y Sol Rodríguez Seoane.

Viernes a las 20.15, en la Sala 2 del teatro Metropolitan. Av. Corrientes 1343. Entradas: desde $20500.

El cuarto de Verónica

Una joven es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos, que se muestra impresionada por su parecido con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. La joven y su novio acompañan a la pareja hasta su mansión, para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido, apenas el punto de partida para esta intrigante pesadilla teatral con un final inesperado. Regresa a Mar del Plata para su tercera temporada esta pieza escrita por Ira Levin, el autor de El bebé de Rosemary. Éxito tanto en Broadway como en Londres durante los años ’70, nunca se adaptó al cine porque su autor creía que su magia debía ser presencial. Con Silvia Kutika, Fabio Aste, Clara Saccone, Adrián Lazare y Fernando Cuellar.

Lunes y martes a las 21.30, en la sala Melany del Centro de Arte, San Luis 1750, Mar del Plata. Entrada: desde $12000.

MÚSICA



Duotone

Después de presentar su flamante tercer disco de estudio, No hagas que me arrepienta, con un show colmado en el Teatro Flores, Winona Riders despidió el año con este split EP, compartido con el grupo inglés Black Market Karma. Banda de rock psicodélico originaria de Londres y residente en la costa sur de Inglaterra, el sonido de Black Market Karma se caracteriza por ser denso y colorido, con raíces en la guitarra y en la música pop de los años 60, además de la incorporación de toques folk y blues. Además de los dos temas que llegan desde el otro lado del océano, el aporte de la banda del Oeste son los dos temas mas extensos del breve disco. Por un lado, “C.R.A.S.H.N.E.B.U.L.A” (de 8 minutos de duracion), un inédito conservado y curado especialmente, y por el otro “El último té”, un tema final que dura 15 minutos y medio, el más largo del reciente repertorio del grupo. Co-producidos por el grupo junto a Stanley Belton, como invitada figura Mayi Lago en voz.

Connection

Para celebrar el cumpleaños numero 81 de Keith Richards, el pasado 18 de diciembre, Susana Hoffs (ex The Bangles) y Elvis Costello editaron juntos una versión del tema firmado por Jagger y Richards, y publicado originalmente en el disco Between The Buttons (1967), un clásico de la edad de oro de los Stones. En la versión original cantan juntos Mick y Keith, y para esta versión hacen lo propio Susana y Elvis. “Yo hice la parte de Keith”, contó Hoffs. “Los dos queríamos hacerla, ¡pero gané yo!”. Y agregó sobre el festejado: “Amo a Keith: su sonrisa, su estilo, su forma de componer canciones, la manera en que se mueve sobre el escenario, como si su guitarra fuese parte de su cuerpo y juntos se fusionaran con la música y la emoción de cada canción”.

ONLINE



Érase una vez el Oeste

Con el éxito de la serie Yellowstone y derivados, la llegada al streaming de la primera parte de la saga Horizon, de Kevin Costner, y el estreno inminente del segundo largometraje de Viggo Mortensen, Hasta el fin del mundo, puede afirmarse que el western no sólo no está muerto sino que patea como una mula. A esos títulos se les suma ahora esta nueva miniserie de Netflix (perdón, Sergio Leone, por el robo casi literal del título) cuya historia transcurre en la era de los pioneros que hicieron del territorio virgen un lugar de aventuras y posible nuevo hogar. Dirigidos por el realizador Peter Berg, el director de ese clásico de culto de 1998 llamado Malos pensamientos, los seis episodios comienzan a desenrollar su relato en 1857, cuatro años antes del comienzo de la Guerra Civil estadounidense, cuando “el país estaba sumido en la confusión, había dolor por todas partes, y la inocencia y la tranquilidad estaban perdiendo la batalla contra el odio y el miedo”, según afirma la sinopsis oficial.

Sugarcane

La película de Emily Kassie y Julian Brave NoiseCat, ganadora del Premio del Jurado del Festival de Sundance en la sección de cine documental, describe en detalle los abusos y muertes de niños de diversos pueblos originarios canadienses a lo largo de un siglo, responsabilidad de un grupo de sacerdotes que dirigieron las escuelas “especiales” de ese país desde 1895 en adelante. El énfasis está puesto en la lucha actual de un grupo de habitantes de Sugarcane, en la provincia de la Columbia Británica, para hallar las tumbas colectivas de esos verdaderos desaparecidos, estudiantes pupilos que fueron asesinados y enterrados sin nombre ni estatus. Este valioso documental está disponible en Disney+.

CINE



La quimera

El cuarto largometraje de la realizadora italiana Alice Rohrwacher llega a las salas de cine argentinas un poco tarde, pero seguro. Varios años después de la estupenda Lazzaro feliz, la cineasta encuentra en el actor británico Josh O’Connor al intérprete ideal para encarnar a Arthur, un hombre que apenas sale de la cárcel regresa al pequeño pueblo de la Toscana donde dejó a su novia y amigos. El relato transcurre en los años 80 y el espectador va conociendo de a poco el peculiar oficio de Arthur y sus compinches: tombarolis, especialistas en el arte de buscar, descubrir y profanar tumbas antiquísimas que suelen ofrecer valiosas reliquias, ya se trate de monedas, vasijas o estatuas de tamaño natural. Filmada en 35mm, elección recurrente de la directora de Cuerpo celeste y el mediometraje nominado al Oscar Le pupille, La quimera insiste en correrse de los mandatos del cine narrativo más convencional, ofreciendo a cambio una historia pletórica de belleza, personajes complejos y sorpresas.

Tú me abrasas

La última película del argentino Matías Piñeiro es tal vez su creación más experimental. Formalmente hablando, al menos, ya que sus intereses de fondo siguen siendo persistentes. Rodando en formato analógico sin desprenderse de sus imperfecciones, el director de Hermia & Helena y Todos mienten recupera la figura de la poetisa griega Safo y con ella –más los aportes de otros autores como Cesare Pavese y Alfonsina Storni– construye un palimpsesto audiovisual en el cual incluso se atreve a construir un posible nuevo lenguaje basado en la equiparación de palabras y planos. Un viaje al corazón del amor (y del amor al cine) que puede verse todos los domingos de enero en Malba Cine, siempre a las 20 horas.

TV



El quinto mandamiento

La señal Europa Europa se suma a la fiebre de los true crime con esta miniserie británica titulada originalmente The Sixth Commandment (la tradición anglicana lista el “No matarás” en el puesto número seis, a diferencia de la católica, que lo ubica en el cinco). Como fuere y bajo cualquier título, la historia está basada en el caso real de un maestro de escuela retirado y su amistad con una vecina, comienzo del fin del estado de soledad que los embarga. Pero todo cambia para peor cuando conocen a un joven estudiante cristiano con quien también entablan una fuerte amistad. De esa manera totalmente inocente comienza la historia de uno de los crímenes más horrendos y confusos de las últimas décadas en el Reino Unido. Los encargados de otorgar los prestigiosos premios BAFTA le entregaron a esta producción varios premios: Mejor Miniserie, Mejor Guion y Mejor Actor de Reparto para Éanna Hardwicke, aunque dejaron afuera al protagonista, el gran Timothy Spall.

Martes a las 22, por Europa Europa.

Maestros de la medialuna

El Gourmet continúa pergeñando programas semanales que analizan y describen los aspectos más insospechados del universo culinario. Es el caso de esta nueva entrega que le toma el pulso a un invento argentino –aunque con “parientes” en otras partes del mundo–, y de los más sabrosos: la medialuna. Con la intención de responder a todo lo que querías saber sobre las medialunas, las diversas emisiones recorren las mejores panaderías de Buenos Aires y Mar del Plata para descubrir los secretos detrás de esta delicia. Con la conducción del maestro pastelero Juan Manuel Herrera, se registran procesos de producción y consumo y exploran las raíces de esta especialidad.

Miércoles a las 17, por El Gourmet.